Heidelberg. (RNZ) Sie ist ein Heidelberger Wahrzeichen: die Mensa academica, heute besser bekannt als "Zeughaus"-Mensa, im Marstall mitten in der Heidelberger Altstadt. Am 21. Mai 1921 wurde die akademische Speisehalle aus der Taufe gehoben. An diesem Freitag feiert die Mensa ihren 100. Geburtstag – und passend dazu kehrt nach Monaten des Lockdowns das Leben in den Marstall zurück. Denn ab sofort öffnet das "Zeughaus" wieder für Studierende und Nicht-Studierende. Wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, zweifach geimpft oder genesen ist, darf nun wieder Speis und Trank unter den altehrwürdigen Spitzbögen genießen. Rechtzeitig zum Jubiläum macht auch der Außenbereich wieder auf. Besonders praktisch: Im Innenhof des Marstalls können sich Gäste vor dem Essen sogar kostenlos testen lassen.

Heute bildet die Mensa das Herz studentischen Lebens in Heidelberg. Besonders beliebt: ein Platz im Innenhof bei schönem Wetter. Foto: Rothe

Die Anfänge des Marstallkomplexes liegen in der Zeit von Kurfürst Ludwig V., der ihn vermutlich vorsorglich für den Kriegsfall bauen ließ. Erst kurz zuvor war Heidelberg im bayrisch-pfälzischen Erbfolgekrieg belagert worden. Im damaligen Zeughaus wurden Pferde untergebracht und Waffen gelagert. Die lange Neckarfront des Gebäudes war geschützt durch je einen Wachturm an beiden Enden mit Schießscharten für Handfeuerwaffen, und sie bot eine Anlegemöglichkeit für die Flussschiffe.

All das half jedoch nur wenig. Die Zerstörung Heidelbergs im Pfälzischen Erbfolgekrieg zog auch den Marstall stark in Mitleidenschaft. Sein heutiger Name geht auf einen 1693 zerstörten Renaissancebau entlang der Südseite des Innenhofes zurück, der 1590 unter Pfalzgraf Johann Casimir erbaut worden war.

In den 1920ern waren es vor allem Köchinnen, welche die Nachwuchswissenschaftler mit frischem Essen versorgten. Foto: Studentenwerk

In der Folgezeit musste das Gebäude wiederaufgebaut werden. Bis zu seinem Einsatz als Mensa diente es etwa als Wohngebäude und Pferdestall. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte eine durch die Inflation verschärfte Hungersnot, weshalb die Studierenden nicht mehr wie früher üblich in den Wirtshäusern verköstigt werden konnten. Diese kritische Versorgungssituation legte den Grundstein für die Mensa academica im Zeughaus.

Bereits kurz nach ihrer Eröffnung im Jahr 1921 war die Mensa bei den studentischen Gästen äußerst beliebt. Mit Essensmarken zum Preis von 1,50 Mark erhielten sie hier ein frisches Mittag- oder Abendessen, das in den Anfangsjahren von Nonnen aus dem Kloster Mariahilf im badischen Bühl zubereitet wurde. Die erste Leiterin der Mensa bot noch dazu echten Bohnenkaffee für nur 50 Pfennig die Tasse – damals eine echte Seltenheit.

Hintergrund Heute im Marstall: Speisen wie früher – 20er-Jahre-Gerichte zum Jubiläum Heidelberg. (RNZ) Hundert Jahre alt wird man nur einmal – und deshalb wird im "Zeughaus", Marstallhof 3, am Freitag, 21. Mai, ordentlich aufgetischt. Bei der Gestaltung des Jubiläum-Speiseplans dienten die 1920er-Jahre, das Gründungsjahrzehnt der Mensa, laut Studierendenwerk als Vorbild. [+] Lesen Sie mehr Heute im Marstall: Speisen wie früher – 20er-Jahre-Gerichte zum Jubiläum Heidelberg. (RNZ) Hundert Jahre alt wird man nur einmal – und deshalb wird im "Zeughaus", Marstallhof 3, am Freitag, 21. Mai, ordentlich aufgetischt. Bei der Gestaltung des Jubiläum-Speiseplans dienten die 1920er-Jahre, das Gründungsjahrzehnt der Mensa, laut Studierendenwerk als Vorbild. Zur Auswahl stehen zum Beispiel halbe Ente mit Schupfnudeln oder Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffeln. Festtagsgulasch mit Bohnen, Graupen und Speck mit Spätzle führen die Liste fort. Mit Gemüse-Bulgur in Tomaten wird aber auch eine fleischlose Variation angeboten. Wer es etwas süßer mag, für den bietet die süße Theke im "Zeughaus" Arme Ritter, Kaiserschmarrn und Pfannkuchen, die mit Vanillesoße, Pflaumen und Zimt und Zucker garniert werden. Für den Besuch der "Zeughaus"-Mensa ist eine zweifache Corona-Impfung, der Nachweis einer überstandenen Infektion oder ein negatives Testergebnis erforderlich. Testen lassen kann man sich auch vor Ort. (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Das "Zeughaus" diente jedoch nicht nur der Verköstigung der Studierenden. In einem ihrer Gebäudeteile befand sich etwa ein Turnraum, zudem gab es einen Fechtraum im Dachboden und einen Sonderspeisesaal für Professoren und Assistenten, der sich heute Marstallsaal nennt.

Heute beherbergt der Marstall neben der Mensa auch ein Café und das Studierendenwerk. Doch es ist in erster Linie das "Zeughaus", welches das frühere Militärgebäude zu einem beliebten Anlauf- und Treffpunkt macht – vor allem für Nachwuchsakademiker. "Das ,Zeughaus’ ist nun seit hundert Jahren das Herz des studentischen Heidelbergs", sagt Tanja Modrow, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg. Und ginge es nach ihr und vielen anderen Akademikern und Nicht-Akademikern, dann bliebe es dies auch die nächsten hundert Jahre.