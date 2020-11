Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Ein Steuerberater, der vom Skaten träumt, vier Menschen, die an einer Haltestelle über Freiheit sprechen und ein Mädchen, das nach den Sternen greift – elf Kurzgeschichten hat Sebastian Böhm in seiner Anthologie "Die Astronautin" veröffentlicht. Darin geht es um die großen Themen: zum Beispiel um Ansehen, Sehnsucht oder das Streben nach Glück. Zehn Geschichten hat er selbst geschrieben, die "Erzählung über den Schmerz" kommt von Sophia Fritz, Preisträgerin des Bundeswettbewerbs "Treffen junger Autor*innen 2018". Bebildert wurde der Kurzgeschichtenband von mehreren internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Seit Ende September wird das Buch in einigen Heidelberger Buchhandlungen verkauft.

Böhm studiert eigentlich im fünften Semester Jura an der Universität Heidelberg. "Schreiben ist mein ältestes Hobby, ich habe schon immer gerne geschrieben, vor allem literarische Texte", erzählt der 22-Jährige. Trotzdem sieht er seine Zukunft im juristischen Bereich, schreiben wolle er nebenbei. Im Moment biete es vor allem einen guten Ausgleich zum Studium.

"Mein großer Traum wäre es, bei Diogenes zu veröffentlichen", meint er. "Die Astronautin" habe er aber von vornherein im Eigenverlag geplant. "Das Buch sollte ein vielfältiges literarisches Projekt werden mit verschiedenen Illustrationen. Die Künstlerinnen und Künstler sollten dabei völlig unabhängig sein und nicht von irgendeinem Verleger in ihrer Kunst behindert werden", so Böhm. Seine Kurzgeschichten erzählen in detailreichen Beschreibungen von wichtigen menschlichen Themen, oft metaphorisch und mit einer gesellschaftskritischen Tiefe.

Grundstein für sein Buch legte die Erzählung "Drei Leben", die er in der zehnten Klasse für einen Schulwettbewerb geschrieben hatte. Auf die Datei stieß er zufällig auf einer alten Festplatte, er überarbeitete sie und schrieb die weiteren Geschichten. "Das Buch war dann relativ schnell fertig", sagt Böhm. Im Dezember letzten Jahres habe er mit den Vorbereitungen begonnen, im Mai sei das Projekt fertig gewesen. Die Grundideen für die einzelnen Geschichten seien ihm in den unvorhersehbarsten Momenten gekommen – bei einer Autofahrt oder unter der Dusche. Genannt habe er sein Buch schließlich nach seiner Lieblingsgeschichte: "Die Astronautin".

"Mir gefällt die Botschaft der Erzählung, dass die Protagonistin sich nicht kleinhalten lässt von außen", begründet der Autor, der dem Mädchen in der Geschichte in dieser Hinsicht zu gleichen scheint: Vor drei Jahren schon veröffentlichte der Berliner Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf zwei Erzählbände von ihm. Einen Roman habe er auch geschrieben, der sei jedoch noch unveröffentlicht. Stark inspiriert haben ihn beim Schreiben von "Die Astronautin" der amerikanische Schriftsteller Ambrose Bierce und der deutsche Autor Benedict Wells. Letzterem habe Böhm sogar ein Exemplar seines Buchs zuschicken lassen. Als weitere Lieblingsautoren nennt er die Nobelpreisträger Ishiguro, Faulkner und Hemingway.

Elf Künstlerinnen und Künstler zwischen 13 und 47 Jahren, die Böhm über Instagram angeschrieben hat, haben zur Illustration je einer Geschichte beigetragen, in ganz unterschiedlichen Stilen. Sie haben Anteil dran, dass aus einer Sammlung von Erzählungen ein Kunstprojekt geworden ist. Auf seiner Suche nach der letzten Gewinnerin des "Treffens junger Autor*innen", das Böhm als wichtigsten Preis für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller im deutschsprachigen Raum ansieht, stieß er auf Sophia Fritz, die sein Projekt unterstützte.

Bisher wurde sein Buch fast 300-mal verkauft. "Ich würde sehr gerne Lesungen halten, aber das geht leider gerade nicht", bedauert der junge Autor. Im Moment versuche er, das Buch vor allem über Medien wie Zeitung und Radio zu vermarkten.

Info: "Die Astronautin" gibt es für 12 Euro bei Wortreich in der Weststadt, Lehmanns in der Altstadt und Schmitt & Hahn in Neuenheim.