Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Wir machen Schifffahrt möglich, verspricht die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Das Motto gilt gleichermaßen für Seewasserstraßen wie für Binnenwasserstraßen – eine davon ist der Neckar. Zwischen Plochingen und der Schleuse Feudenheim ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Neckar verantwortlich. Auf einer Länge von 205 Kilometer hat es den ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten und die Schiffbarkeit zu erhalten. Eine Dienststelle ist in Heidelberg angesiedelt.

Eine kleine Flotte von Spezialschiffen kann das WSA in Bewegung setzen, um den unterschiedlichen Anforderungen nachzukommen, zum Beispiel die Sicherheit der Staustufen zu gewährleisten, die Fahrrinne mit Bojen zu markieren, eine Wassertiefe von 2,80 Meter freizuhalten und darunter zur Sicherheit noch zwei Handbreit Wasser bis zum Flussgrund. Dass es unter dem Kiel nicht knirscht, darüber wacht das Peilschiff Neckar: Es lotet regelmäßig die Fahrrinne aus. "Wenn das Peilschiff eine Ablagerung feststellt, setzen wir unseren Schwimmbagger in Bewegung", erläutert Johanna Reek, Fachbereichsleiterin Schifffahrt. "Der baggert dann Sand oder Kies weg und bringt das Material – wenn es unbelastet ist – an eine Stelle, wo der Neckar tief ist und wo man es wieder reinschütten kann."

Der schwimmende Kran „Achilles“ nimmt schwere Lasten an den Haken – hier am Wehr Wieblingen. Foto: Bechtel

Ein anderes Spezialschiff verrichtet Herkulesarbeit: "Achilles", seines Zeichens "Hebebock". Das ist ein schwimmender Kran, der gigantische Lasten an den Haken nimmt. Bergungseinsätze gehören ebenso zu seinen Aufgaben wie der Austausch von Bauteilen wie vor zwei Jahren am Wehr Wieblingen. Da war ein neuer Wehrverschluss zu montieren. Achilles bugsierte 39 Tonnen Stahl durch die Luft und verfrachtete die Teile zentimetergenau zwischen zwei Wehrpfeiler.

Mit "Ritter Johann" schließlich tritt nicht ein Edler vom Schloss auf, sondern ein vielseitig einsetzbares Arbeitsschiff. Fast wie ein Modellboot wirkt dagegen das kleinste Schiff der Flotte: ein ferngesteuerter grüner Flitzer von etwas über einem Meter Länge, der Strömung messen kann. Er wird vom Ufer aus dorthin geschickt, wo arbeiten im Sog für Menschen gefährlich werden könnte.

Um den Neckar zuverlässig schiffbar zu machen (und um Strom zu erzeugen), wurde er in den 1920er Jahren durch Wehre aufgestaut. Heute werden vom WSA Neckar 27 Staustufen betreut. Sie halten normalerweise den Wasserstand konstant; bei Hochwasser werden sie geöffnet. "Hochwässer sind nicht mehr der Klassiker wie früher", hat Amtsleiter Walter Braun beobachtet. "Da war der Schwarzwald im Frühjahr tief verschneit, von Westen her regnete es in den Schnee hinein.

Nach einer kräftigen Schneeschmelze gab es ein langes, großes Hochwasser. Jetzt haben wir eher im Mai oder Juni kurze, unangekündigte, schnelle Hochwasser. Die sind innerhalb eines Tages da, verschwinden nach zwei bis drei Tagen wieder, richten aber sehr hohe Schäden an. Wir müssen versuchen, das Hochwasser so schnell wie möglich loszuwerden, also die Wehre schneller öffnen, die Walzen hochziehen und die Schifffahrt schneller einstellen."

Zusätzlich wird bei Ladenburg das Hochwassersperrtor am Anfang des Seitenkanals geschlossen. Die Flutwelle nimmt jetzt den längeren und angestammten Weg durch die weite Altneckarschleife. Die braune Brühe schwemmt nicht nur Baumstämme und Äste mit, sondern auch "alles, was der liebe Gott verboten hat, dass man reinschmeißt" (Braun): Teppiche, Autoreifen, Fahrräder, Roller, Waffen, sogar ein Tresor. Immer mal wieder führt der Strom auch eine Leiche mit, die oft am Rechen vor dem Kraftwerk hängen bleibt.

"Jedes Flussgebiet hat so seine eigene Abflusscharakteristik", stellt Braun mit Blick auf die zurückliegenden Hochwasserkatastrophen etwa an der Ahr fest: "Übertragen hätten wir hier nicht diese zerstörerische Wirkung gehabt. Der Neckar besitzt eine Leistungsfähigkeit, dass er ein Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre einmal vorkommt, abführen kann. Aber es wird halt einfach immer wieder mal ein Ereignis geben, was die Hochwasserstatistik und die Hochwasserlehre neu definiert, sprich, wo das Fass einfach überläuft."

Seit die Abwässer größtenteils geklärt werden, ist der Neckar sauberer geworden, "ein Schatz, den man bewahren sollte", sagt Braun. Beim Schwimmen rät er dennoch zur Vorsicht: Die Einleitungen der Kläranlagen können gefährliche Keime enthalten. Gefahren lauern auch an Schleusenanlagen und Brücken. Davon müssen sich Schwimmer unbedingt fernhalten. Dass bei der Begegnung der Berufsschifffahrt mit Freizeitsportlern aller Art nicht mehr passiert, erklärt Braun so: "In Heidelberg ist man in der Zwischenzeit an große Schifffahrt gewöhnt und hält aus Vernunft Abstand. Auch kommt das Schiff ja nicht wie ein Lkw mit 80 Stundenkilometern um die Ecke gedonnert, sondern hat mit 18 km/h eine gewisse Gemächlichkeit!"

Gut 3000 Schiffe sind es, die jährlich in Feudenheim flussaufwärts geschleust werden. Und weil der Neckar eine Sackgasse ist, kommen sie auf dem Rückweg dann auch wieder vorbei. Das summiert sich auf über 6000 Schiffsbewegungen im Jahr. Gebühren werden seit 2019 nicht mehr erhoben. Baustoffe und Erde machen fast die Hälfte der transportierten Ladung aus. Ein sehr wichtiges Gut ist Salz aus den Bergwerksbetrieben bei Heilbronn, dann Metallprodukte und Schrott. Hinzu kommen Container.

Eine Dienststelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Neckar liegt unterhalb der Ernst-Walz-Brücke auf dem Gelände des ehemaligen Hafens. Foto: Bechtel

Umweltfreundlich ist der Wasserweg und deutlich leistungsfähiger als Straße und Schiene: Pro Kilometer wurden in Baden-Württemberg 7800 Tonnen auf der Straße transportiert, 8700 Tonnen auf der Schiene, dagegen 60.000 Tonnen auf dem Wasserweg Neckar. Der ist allerdings nur rund 200 Kilometer lang. (Angaben: 2015)

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ist eine Bundesbehörde. Nachgeordnet ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA Neckar) mit elf Standorten, die Verwaltung sitzt in Stuttgart und in Heidelberg in der Vangerowstraße 12. Das Gebäude ist unterhalb der Ernst-Walz-Brücke gelegen – zwischen der St.-Albert-Kirche und dem Marriott-Hotel. Die Fassade zur Neckarseite ist mit Anspielungen an ein Schiff und Wellen gestaltet.