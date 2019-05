Volles Haus in der Neuen Aula der Universität: Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann (3.v.l.) spricht beim "Studi-Talk" - und stellt sich den Fragen der Studenten. Foto: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Ein Haufen Arbeit und keine Lust anzufangen? Bei all den Klausuren, Referaten und der Frage, ob man überhaupt das richtige Studium für sich gefunden hat, kann es Studenten schon mal an Motivation mangeln. Statt in einem stickigen, kleinen Seminarraum Motivationsreden von Dozenten zu lauschen, stellten beim "Studi-Talk" jetzt Studenten die Fragen.

Und das niemand Geringerem als Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann. Das zog: Die Neue Aula war mit ihren 600 Stühlen voll besetzt, einige Zuhörer mussten sich mit Plätzen auf der Treppe zur Galerie begnügen. Zur Veranstaltung hatten der Heidelberger Career Service, das Gründungsmanagement der Uni und die "Startup Partners", die Gründer bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells unterstützen, eingeladen.

Beim "Studi-Talk" verstand es sich von selbst, dass die Universität den Studenten die Bühne und das Interview überließ. Drei Studenten mit mal mehr, mal weniger Verbindung zum Sport löcherten Nagelsmann mit Fragen zum Thema "Motivation, Erfolg, Herausforderungen - Was Studierende vom Spitzensport lernen können": Sebastian Fromm, Rugby-Spieler beim RG Heidelberg, Lina Bürger, Fußballspielerin beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, und Lorenzo Sperlich, der "manchmal Joggen geht". Fromm (Humanmedizin) und Bürger (Psychologie) sind beide Stipendiaten der Spitzensportförderung Metropolregion Rhein-Neckar. Sperlich studiert Biowissenschaften und hat bei "Heidelred", der studentischen Redaktion Heidelberg, journalistische Erfahrungen gesammelt.

Zwei Mal stand Nagelsmann bereits vor der Frage, vor der auch viele Studenten stehen: Weitermachen oder Wechseln? Zuerst beendete er mit gerade mal 20 Jahren verletzungsbedingt seine Profikarriere als Fußballer, studierte BWL und war "aber froh, als das vorbei war". Nebenbei begann er bereits, als Trainer bei Hoffenheim zu arbeiten.

Wieder änderte er seinen Plan und schrieb sich für ein Fernstudium der Sport- und angewandten Trainingswissenschaften ein. "Ich bin kein Mensch, der einfach in den Tag hinein lebt", sagte der 31-Jährige. Er habe immer einen Plan, aber auch keine Angst, den zu ändern. "Man muss dann einfach mutig sein." Mut stehe als "Überschrift" über all seinen Entscheidungen.

Was für ein Studenten-Typ er gewesen sei, fragte Sperlich den Hoffenheim-Trainer. "Ich war auf jeden Fall kein Vorzeigestudent, sondern eher der Typ, den man nie in der Uni gesehen hat", lachte Nagelsmann. "Nach der Uni ging es für mich direkt zum Training, weil ich dann schnell als Trainer bei Hoffenheim angefangen habe."

Das wirklich "freie Uni-Leben" habe er nicht erlebt. Studenten empfiehl er, "einfach mal das Buch zuzuschlagen" und den eigenen Interessen nachzugehen. "Mit der Lebensfreude aus Hobbys kann man sich Motivation holen." Seine eigene Motivation sei vor allem der Erfolg, "also Titel gewinnen". Natürlich aber auch die Freude am Sport. Sein Credo: Talent bedeutet nicht gleich Erfolg.

"Man muss auch hart arbeiten können." Arbeiten musste Nagelsmann dann auch noch. Um sein Gastgeschenk - eine "Ersti-Tüte" - zu bekommen, trat er erfolgreich gegen Bürger im "Schnick-Schnack-Schnuck"-Duell an.

Die Moderatoren waren mit dem Studi-Talk zufrieden. "Es war ziemlich entspannt, weil er auf alle Fragen geantwortet hat", freute sich Sperling. Und Bürger ergänzte: "Ich glaube, wir hatten einen guten Mix zwischen Studi- und Sportthemen." Der Talk habe ihr gezeigt, dass "die Uni einfach viel mehr bietet als nur Studieninhalte". Rugby-Spieler Sebastian Fromm konnte viel für sein Studium und seinen Sport mitnehmen, "weil Julian Nagelsmann, so wie ich zurzeit, einiges während seines Studiums nebenher laufen hatte".

Auch den Zuhörern hat die Veranstaltung gefallen. Dorian Vester und Pascal Wiegand haben nach ihrer Vorlesung spontan vorbeigeschaut. "Bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, dass man hart arbeiten muss, aber nicht verbittert sein sollte", meinte Vester. Diese Stelle hatte auch Annika Weidner beeindruckt: "Egal, ob man Talent hat oder nicht, man muss immer hart an sich arbeiten." Nagelsmann habe das auf den Punkt gebracht.