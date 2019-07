Heidelberg. (dns) Über den erneuten Erfolg der Ruperto Carola bei der Exzellenz-Strategie freut sich auch Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Ich freue mich sehr, dass die Universität erneut als Exzellenzuniversität ausgezeichnet wurde und gratuliere allen Angehörigen der Ruperto Carola", so das Stadtoberhaupt. Am Freitag gab Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek bekannt, welche elf Universitäten und Hochschulverbände mindestens für die nächsten sieben Jahre in den Genuss der üppigen Bundesförderung kommen.

Dass auch die Ruprechts-Karls-Universität darunter ist, sei eine hervorragende Nachricht für ganz Heidelberg, so Würzner. Durch die Förderung von jährlich bis zu 15 Millionen Euro sei es möglich, die Spitzenforschung weiter zu stärken und herausragende Wissenschaftler aus dem In- und Ausland zu gewinnen. "Die Auszeichnung als Exzellenzuniversität ist daher auch enorm wichtig für die Zukunft der Wissenschaftsstadt Heidelberg als weltweit bekannter Forschungsstandort."

Auch die Heidelberger Grünen zeigen sich begeistert über das erfolgreiche Abschneiden der Uni: "Die Exzellenzinitiative bestätigt: Heidelberg ist Standort Internationaler Spitzenforschung! Wissenschaft und Universität sind hier nicht nur wichtige Arbeitgeber, sondern innovative Gestalter und wertvolle Impulsgeber für die Stadtentwicklung", so die Kreisvorsitzenden Monika Gonser und Florian Kollmann und der Fraktionsvorsitzende Derek Cofie-Nunoo in einer gemeinsamen Erklärung: "Davon profitiert die gesamte Stadtgesellschaft."