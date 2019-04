Heidelberg. (rnz/mare) Heidelberg bleibt auch 2019 Baustellenstadt. Neben den Großprojekten wie dem Hauptbahnhof stehen nun auch an der Bundesstraße B37 Arbeiten an. Das hat - natürlich - Auswirkungen auf den Verkehr: So wird die Straße ab Montag, 15. April, nur einspurig zu befahren sein. Ab Montag, 22. April, heißt es dann komplett: Kein Durchkommen. Bis zum 26. April wird die B37 voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Anlass der Sperrungen sind Arbeiten im Rahmen der Neugestaltung des Neckarlauers. Konkret werden neue Entwässerungsleitungen gelegt, ein Straßeneinlauf repariert und an den Hauptkanal angeschlossen. Auch die Fahrbahn in Richtung Schlierbach wird saniert. Und zwar in Höhe der Stadthalle und des St. Vincentius Krankenhauses (Nummer 7 in der Karte).

>>> Lesen Sie hier alles zu den Baustellen in Heidelberg 2019 <<<

So wird der Verkehr während der Arbeiten geregelt:

Montag bis Sonntag, 15. bis 21. April: Die B37 wird in Fahrtrichtung Schlierbach zwischen St. Vincentius Krankenhaus und Stadthalle gesperrt. Der Verkehr wird über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Gegenfahrbahn bleibt frei. Die Parkhäuser P6 (Kraus) und P8 (Kongresshaus) sind erreichbar.

Montag bis Freitag, 22. bis 26. April: Die B37 wird zwischen dem St. Vincentius Krankenhaus und der Stadthalle voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Aus Richtung Schlierbach ist die B37 bis Marstallstraße befahrbar. Die Parkhäuser P6 (Kraus) und P8 (Kongresshaus) bleiben erreichbar

Die Busse der Linien 31, 32 und 35 und die Regionalbuslinien in Richtung Schlierbach werden während der Osterferien über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Linie 31 und 32 und die Nachtlinie M2 fahren eine Wende über das Karlstor und ab der Haltestelle Marstallstraße weiter auf dem regulären Weg. Die Haltestellen St. Vincentius Krankenhaus und Kongresshaus entfallen.

Die Linie 35 und der Nachtbus M4 fahren nach dem Schlossbergtunnel weiter zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt und dann weiter auf dem gewohnten Linienweg. Auch hier entfallen die Haltestellen St. Vincentius Krankenhaus bis Neckarmünzplatz.

In der zweiten Woche fährt die Linie 35 in Richtung Wieblingen ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt eine Umleitung. Sie hält auch an der Haltestelle Herrenmühle und fährt über den Schlossbergtunnel zum Bismarckplatz.