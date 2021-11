Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Pläne werden konkret: In den "Faulen Pelz" sollen, wenn es nach dem Sozialministerium Baden-Württemberg geht, bald wieder Straftäter einziehen. Das Ministerium hat am Donnerstag eine offizielle Bauvoranfrage an die Stadt gestellt und möchte aus dem leer stehenden Gefängnis einen Maßregelvollzug machen. Das bestätigte ein Stadtsprecher auf Anfrage der RNZ. Aus Regierungskreisen ist bekannt, dass bis zu 100 Plätze für psychisch kranke und suchtkranke Menschen geplant sind, für die die Strafgerichte eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt angeordnet haben.

Die Zwischennutzung soll zwar nur auf drei Jahre begrenzt sein. Trotzdem stoßen die Pläne beim Heidelberger Gemeinderat auf Kritik. Fast alle Fraktionen einigten sich am Freitag auf eine gemeinsame Presseerklärung: Die Einrichtung eines Maßregelvollzugs "behindere eine qualitätsvolle Stadtentwicklung im traditionellsten Stadtteil Heidelbergs". "Deshalb stellen wir uns gemeinsam dagegen."

Die Erklärung ist von den Grünen, der CDU, der SPD, den "Heidelbergern", der Fraktion aus Grün-Alternativer Liste und "Freien Wählern", der Linken, der FDP, der Bunten Linken und Stadtrat Waseem Butt unterzeichnet. "Das Areal und die leer stehende Einrichtung in dieser zentralen Lage sollte den Bürgerinnen und Bürgern Heidelbergs schnellstmöglich zurückgegeben werden", fordern die Stadträte. Wie bislang geplant, solle es Raum für die Universität mit Arbeits- und Forschungsplätzen bieten und gleichzeitig öffentlich zugänglich sein.

Auf langfristige Sicht will das Sozialministerium diese Entwicklung nach RNZ-Informationen auch nicht behindern. Denn das Altstadtgefängnis aus dem 19. Jahrhundert mit seinen engen Zellen und kleinen Oberlichtern ist zwar ausbruchsicher, aber alles andere als eine moderne Therapieanstalt. Doch die Landesregierung weiß sich derzeit nicht anders zu helfen, als auf die beiden Zwillingsbauten zurückzugreifen. Für 120 Straftäter werden derzeit noch Therapieplätze gesucht. Die 1300 Plätze im Maßregelvollzug, die zum Stichtag am 30. September zur Verfügung standen – immerhin knapp 300 mehr als Ende 2017 – sind immer noch zu wenig.

In den bestehenden Einrichtungen wurden Container aufgestellt, Funktionsräume umgewidmet und Zimmer mit mehreren Personen belegt. Doch das reicht nicht aus. Werden die Straftäter nicht innerhalb der gesetzlichen Frist untergebracht, müssen sie in Freiheit entlassen werden. Dies ist in diesem Jahr bereits 25 Mal geschehen.

Wenn sich das Ministerium durchsetzen kann und alles nach Plan läuft, soll der "Faule Pelz" bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder in Betrieb gehen. Ursprünglich plante die Landesregierung, die auf drei Jahre befristete Übergangslösung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festzulegen. Doch die Stadt geht davon aus, dass das seit Jahren leer stehende Altstadtgefängnis keinen Bestandschutz genießt und daher ein baurechtliches Genehmigungsverfahren notwendig ist. "Das wurde dem Land in einem Brief Anfang November so mitgeteilt", sagte ein Stadtsprecher.

Im "Faulen Pelz" sollen nach RNZ-Informationen ausdrücklich keine Straftäter untergebracht werden, die tagsüber Freigang haben und so wieder an das Leben in Freiheit gewöhnt werden sollen. Denn so lassen sich nach Ansicht des Ministeriums Fluchtversuche mitten in der Altstadt eher verhindern. Einen genauen Zeitpunkt, wann über die Bauvoranfrage entschieden wird, kann die Stadt noch nicht nennen.

Unabhängig von der baurechtlichen Prüfung sei die Stadt Heidelberg aber grundsätzlich der Ansicht, dass das Areal städtebaulich geöffnet und für urbane Nutzungen zur Verfügung stehen sollte. Eine Nutzung durch die Universität sei in Planung, ein entsprechender Bauvorbescheid sei bereits 2017 erteilt und Anfang 2021 aktualisiert worden.