Von Holger Buchwald

Heidelberg. Heidelberg ist die erste Stadt in Baden-Württemberg mit einem Klimabürgermeister. Am 1. Oktober trat der frühere Dresdner Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (43) sein Amt an, an diesem Montag wurde er von Oberbürgermeister Eckart Würzner offiziell vorgestellt. Im RNZ-Gespräch erklärt er, warum sein Amt so wichtig ist.

Herr Schmidt-Lamontain, was macht die Wohnungssuche?

Wir sind dabei. Ich war bis zum letzten Arbeitstag in Dresden gebunden, daher bin ich erst seit letztem Mittwoch in Heidelberg. Jetzt, wo ich hier bin, hoffe ich, dass es etwas leichter wird.

Sie müssen aber nicht im Hotel schlafen?

Nein. Wir haben das große Glück, dass wir in und um Heidelberg Verwandtschaft haben. Und ein Teil dieser Verwandtschaft ist gerade auf einem Segelboot vor der Küste Griechenlands. Daher haben wir vorübergehend eine Bleibe in relativ zentraler Lage gefunden.

Was würden Sie und Ihre Familie eigentlich bevorzugen: Gründerzeit in der Weststadt oder Passivhaus in der Bahnstadt?

(lacht) Da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Mit drei kleinen Kindern im Alter zwischen eins und sechs Jahren wäre es toll, wenn man sie auch mal ins Freie lassen kann. Eine zentrale Lage wäre mir aber auch wichtig, damit ich mit dem Rad zur Arbeit fahren kann. Peterstal wäre daher vielleicht nicht so ideal. Ich würde ungern jeden Abend 110 Höhenmeter zurücklegen.

Was wollen Sie in Ihren ersten 100 Tagen oder im ersten Jahr erreichen?

Projekte, die mit Klimaschutz zu tun haben, sind meist langfristig angelegt. Wenn ich zum Beispiel den "Modal Split", also die Wahl des Verkehrsmittels, zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs, des Rad- und Fußverkehrs verändern oder die Fotovoltaik massiv ausbauen möchte, geht das nicht innerhalb weniger Monate. In der ersten Zeit wird es also vor allem darum gehen, die wichtigen Akteure kennenzulernen und zusammenzubringen. Und es geht darum, die Taktzahl zu erhöhen und vorzugeben. Heidelberg will bis 2050 klimaneutral werden. Für die einzelnen Schritte, wie man das erreichen kann, muss ein detaillierter Fahrplan ausgearbeitet werden. So etwas fehlt bislang noch.

Haben Sie keine Sorgen, dass dieses Ziel angesichts klammer Kassen verfehlt werden könnte?

Alle machen sich Sorgen, dass Fahrpläne nicht eingehalten werden können. Aber mein Eindruck ist, dass sich in Heidelberg beim Klimaschutz fast alle politischen Gruppen einig sind. Daher hoffe ich, dass auch in Zukunft noch Handlungsspielräume bleiben.

In allen Heidelberg-Studien ist der Verkehr das Thema, das die Menschen hier am meisten bewegt. Macht es da Sinn, diesen Bereich in unterschiedliche Bereiche aufzuteilen – der Verkehr bei Ihnen, die Stadtplanung und das Tiefbauamt bei Bürgermeister Odszuck? In Dresden saßen Sie ja praktisch auf seinem Posten.

Als Dresdner Baudezernent hatte ich nicht die erforderliche Zeit, um mich mit voller Energie in die Verkehrsthemen reinzuknien. Es ist eine Mammutaufgabe, die Verkehrswende und die Fragen der Mobilität miteinander zu verbinden. Ich finde gut, dass das jetzt auf mehrere Schultern verteilt ist. Im Übrigen kennen Herr Odszuck und ich uns schon über den Städtetag. Wir haben bereits zusammen gearbeitet, es funktioniert auch auf zwischenmenschlicher Ebene.

Das muss es auch angesichts so großer Brocken wie dem Verkehrsentwicklungsplan, dem Masterplan Neuenheimer Feld und der Anbindung von Patrick-Henry-Village.

Genau. Und das sind alles Reizthemen. Ich bin mir sicher, Herr Odszuck und ich werden gut zusammenarbeiten.

Oberbürgermeister Würzner war früher Umweltbürgermeister, ist Präsident von Energy Cities, auf der anderen Seite gibt es einen Baudezernenten: Warum braucht Heidelberg unbedingt einen Klimabürgermeister?

Es gibt schon gute Konzepte in Heidelberg, das stimmt. Es muss aber einer den Hut aufhaben, der sich mit Hochdruck kümmert. Ein OB kann sich nicht um jedes Detail selbst kümmern.

Apropos Detail: Sind Sie dafür, den Gastronomen im Corona-Winter Heizstrahler auf ihren Terrassen zu erlauben?

Ehrlich gesagt, fände ich das schwierig, wenn man das jetzt einreißen lässt. Angesichts der Investitionskosten könnte ich mir vorstellen, dass die Wirte sie dann auch in der nächsten Saison aufstellen wollen. Bei solchen Wärmestrahlern verpufft 80 Prozent der Energie. Da fände ich einen Windschutz mit warmen Decken besser. Wir müssen gemeinsam mit dem Gemeinderat andere Lösungen zur Unterstützung der Gastronomie finden.