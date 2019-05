Heidelberg. (jola) 2325 Gramm CO2 werden für ein Viertelkilo Tomaten aus einem regionalen Gewächshaus fällig - wenn es beheizt werden muss. Sonst sind es nur neun Gramm. Da ist im Winter selbst der Import aus Spanien klimafreundlicher: Bringt ein Lastwagen das Gemüse, sind es "nur" 150 Gramm. Eine ganze Reihe solcher Entdeckungen konnten die Besucher des Klimafests auf dem Uniplatz machen.

Rund um das Spiegelzelt waren eine ganze Reihe Organisationen mit Mitmach- und Informationsständen vertreten. In dem Zelt selbst appellierte Bürgermeister Erichson bei seiner Eröffnungsrede: "Jeder von uns muss etwas beitragen." Und das im beruflichen, wie im privaten Leben. Auch wenn das für viele wie eine "Bedrohung" klingen mag: "2050 leben wir sicher in einer ganz anderen Welt." Die notwendigen Veränderungen werden nur ein "Aufbruch in eine lebenswertere Zukunft".

Gut 100 Besucher hörten danach Eckart von Hirschhausen, dem Autor und Kabarettisten zu. Seit zwei Jahren macht sich der Arzt für den Klimaschutz stark und sieht das Hauptproblem unserer heutigen Zeit in der Idee des ewigen Wachstums. Schon im ersten Bericht des Club of Rome - kurz vor der Ölkrise 1973 - wurde das grenzenlose Wachstum kritisiert.

"Wenn etwas im Körper grenzenlos wächst, dann ist das Krebs", so von Hirschhausen. "Damit haben wir unseren Planeten zugrunde gerichtet." Für ihn ist klar: "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Denn unsere Gesundheit hängt von der Gesundheit des Planeten ab."

Jetzt sei "Mutter Erde" krank, und die Politiker verhielten sich wie Ärzte, die sich einmal im Jahr um eine Patientin auf der Intensivstation versammeln und dann entscheiden: "Wir schauen mal, ob es ihr das nächste Mal besser geht."

Die Besucher des Klimafests hingegen packen selbst an. Beim "Zukunftswandler" schrieben sie kleine Zettel, auf denen sie ihren Beitrag zum Klimaschutz verewigten. "Ich fahre nur mit dem Rad", schrieb Tilly Röthele und warf ihn in den kleinen Briefschlitz. Mit dem Rad war auch Walter Hecker aus Walldorf da.

Er interessierte sich für die Lastenräder: "Damit können Autofahrten vermieden werden. Und die Kinder haben einen riesigen Spaß dabei", lachte der Stadtrat, der nach 30 Jahren nicht wieder antritt: "Aber ich werde die Idee meinen Kollegen hinterlassen."

Doch nur aufs Auto zu verzichten, reicht nicht, musste Tim Niederhüfner erfahren. Er testete seinen ökologischen Fußabdruck und sammelte 63 Punkte. "Das heißt, ich benötige eigentlich zwei Erden, das liegt noch unter dem Durchschnitt", erklärte der Student. Ein eigenes Auto habe er nicht und geflogen sei er auch nur einmal, so der 19-Jährige: "Ich lebe schon recht umweltbewusst." Und dazu gehört kein Urlaub auf Mallorca: "Das ist gar nichts."