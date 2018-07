Zum Start der Arbeiten am Bahnhof (links) und an der Montpellierbrücke gab es am Donnerstagmorgen phasenweise Staus. Die Stadt geht davon aus, dass sich der Verkehr aber bald einspielt. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Vor diesem Tag hatte jeder Bammel: die Stadt, das Nahverkehrsunternehmen RNV, vor allem aber die Pendler. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien starteten am Donnerstag die Arbeiten auf den Großbaustellen am Hauptbahnhof und an der Montpellierbrücke. Obwohl der Termin schon länger bekannt war - wirklich vorbereitet waren am Donnerstagmorgen nur die wenigsten.

"Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen", sagt eine Frau aus Sinsheim. Sie muss eigentlich vom Hauptbahnhof in die Bahnstadt, sucht aber auf dem großen RNV-Infowürfel vor dem Osteingang noch nach der richtigen Buslinie. "Ich glaube, das müsste die blaue sein", sagt sie - um sich kurz darauf zu entscheiden, doch lieber einen der vielen Helfer anzusprechen, die für die RNV im Einsatz sind.

Sie ist nicht die Einzige. Immer wieder steuern Menschen, mal entspannt, oft flehend, auf die Helfer mit den gelben Warnwesten zu, die ihnen mit Rat und Infoflyern zur Seite stehen.

"Wie komme ich zum Bismarckplatz?", "Welcher Bus geht nach Ziegelhausen?", "Also fährt jetzt hier gar nix?": Fragen wie diese hört man am Hauptbahnhof zeitweise fast im Sekundentakt. Ein älterer Mann will schnellstmöglich nach Rohrbach. "Wo geht es denn hier zur 24?", fragt er eine RNV-Helferin. "Entweder sie laufen zum Römerkreis oder sie nehmen den Bus zur Stadtbücherei und steigen dann um." Er grummelt dann kurz.

Auch Helga Haaß findet sich anfangs nur schwer zurecht. Die Seniorin kommt aus Neuenheim, musste von der Buslinie 31 auf die Straßenbahn umsteigen und einen Teil des Weges zu Fuß zurücklegen. Zwar sagt sie: "Ich bin schneller hierhergekommen als gedacht." Richtig glücklich ist sie mit der Situation aber nicht: "Das ist schon alles ganz schön kompliziert."

Deutlich ruhiger geht es derweil an den Ersatzhaltestellen unweit des Hauptbahnhofs zu. Auf Steig G, wo ab sofort die "33" Richtung Ziegelhausen abfährt, steht ein Haltestellenschild zwischen Mülltonnen. Aktuelle Fahrpläne sucht man hier allerdings vergebens. Ein paar Meter weiter, in der Karl-Metz-Straße, hasten zwei junge ausländische Männer im Laufschritt zum Hauptbahnhof - begleitet von einem Helfer mit gelber Weste.

Hektisch wird es rund um den Bahnhof am frühen Morgen aber nur phasenweise. Dann, wenn sich aus den beiden Haupteingängen ganze Schwalle von Menschen ergießen. Ansonsten beweisen die meisten Pendler Geduld. Eine Einschätzung, die man auch bei der RNV teilt.

"Aus unserer Sicht lief es eigentlich ganz gut", sagte ein Sprecher am Donnerstag auf RNZ-Anfrage. Natürlich hätten sich viele sich erst einmal orientieren müssen. "Im Großen und Ganzen hat das aber schon gut funktioniert."

Weniger gut klappt es hingegen mit dem Autoverkehr. Es ist zwar nicht der befürchtete Verkehrskollaps. Dennoch staut es sich auf der Speyerer Straße in beiden Richtungen. Stadteinwärts stehen die Fahrzeuge sogar bis zur Pleikartsförster Straße. Eigentlich sollte ein Großteil des Pendlerverkehrs über den Diebsweg und die Bundesstraße 535 umgeleitet werden. Viele Autofahrer entscheiden sich aber offensichtlich dagegen.

"Dadurch gab es in die Stadt rein natürlich mehr Verkehr", sagte eine Stadtsprecherin gegenüber der RNZ. Inmitten des Dschungels aus Umleitungsschildern, Verkehrsbaken und Baufahrzeugen verirrt sich rund um die Montpellierbrücke auch der ein oder andere Radfahrer und Fußgänger.

Für Durcheinander sorgen nicht zuletzt die vielen Absperrungen am Hauptbahnhof. Immer wieder fahren Autos in die Kurfürsten-Anlage in Richtung Gneisenaustraße, obwohl dieser Teil für den Verkehr gesperrt ist.

Alles andere als übersichtlich empfindet auch eine Frau aus der Weststadt die Verkehrssituation. Sie wollte ihr Kind mit dem Auto zur Kita nach Bergheim bringen - und brauchte dafür ganze 45 Minuten. "Es ist eine Zumutung", sagt sie. "Die Planungen sind alles andere als professionell." Gerade durch die parallele Baustelle in der Alten Eppelheimer Straße sei es kaum möglich, die Strecke mit dem Auto zu bewältigen.

Bei der Stadt hofft man derweil, dass sich die Lage in den kommenden Tagen entspannt, wie eine Sprecherin mitteilte: "Wir gehen davon aus, dass sich der Autoverkehr in den nächsten Tagen vermehrt verteilen wird."