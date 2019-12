Heidelberg. (ani) Wer braucht im trüben, deutschen Winter nicht ab und an etwas zum Lachen? Der Karlstorbahnhof schafft im Januar 2020 wieder Abhilfe: Beim Kabarett- und Comedyfestival "Carambolage" prallt politisches Kabarett auf spritzige Comedy und dringend notwendige Satire trifft auf derbe Schenkelklopfer. Das Programm:

> Haha... Moment, was? Ein halbes Jahr war Markus Barth auf Reisen und seit er zurück ist, besteht sein Leben fast ausschließlich aus "Haha... Moment, was?"-Situationen. Das sind die Momente, in denen dir schlagartig klar wird, dass die globale Kaffeetafel bisweilen gehörig einen an der Waffel hat. Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 20 Euro.

> Alles wird gut: Mit ihrem Programm lösen Simon und Jan die Probleme der Menschheit. Dabei balancieren die beiden Liedermacher auf der Borderline nachts um halb eins durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt. Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 18 Euro.

> Wie einmal ein Bagger auf mich fiel: René Marik ist Komiker, Gitarrist, Sänger, Schauspieler und diplomierter Puppenspieler. Die Lesung aus seinem Roman untermalt er mit schrägen Coverversionen bekannter Songs, begleitet vom Kontrabassisten Bodo Goldbeck. Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 19 Euro.

> Das Guteste aus 20 Jahren: Bodo Bach steht schon seit 20 Jahren auf der Bühne – und bietet bei Carambolage eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme. Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 27 Euro.

> Ich bin noch nicht fertig: In Uta Köbernicks neuem Programm wird die Welt nicht geschönt, aber schöner. Die gebürtige Europäerin schlägt ihre Ostberliner Wurzeln tief in die Blumentöpfe unserer Vorurteile. Montag, 27. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 20 Euro.

> #Lach_Mich: Patrizia Moresco mischt seit vielen Jahren als "Komik-Kaze-Kabarettistin” die deutschsprachige Comedy-Szene auf. In ihrem sechsten und jüngsten Soloprogramm lässt sich die Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund ungebremst über den Wahnsinn unserer Gegenwart aus. Dienstag, 28. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 19 Euro.

> Fatih Morgana – Nichts ist, wie es scheint: Eine Einladung zum Perspektivwechsel: Sein sechstes Solo-Programm widmet Fatih Çevikkollu dem Schein und dem Sein. Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 20 Euro.

> Merciless: Johnny Armstrong ist ein englischer Comedian, der mit dem Mannheimer Comedy Cup für Newcomer ausgezeichnet wurde. Bekannt für seinen schwarzen Humor, ist er ein Veteran des Londoner Comedy-Kreises. Dienstag, 30. Januar, 20 Uhr, Abendkasse: 15 Euro.

Info: Weitere Informationen sowie Tickets im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.karlstorbahnhof.de.