Heidelberg. (RNZ) Es war die zweite Filiale, die der heute riesige Bauhaus-Konzern überhaupt eröffnete: 1965 errichtete die Mannheimer Baumarkt-Kette dazu einen Neubau in der Heidelberger Weststadt. Jetzt, 56 Jahre später, steht das Gebäude samt Parkhaus vor dem Abriss. Wie der Baukonzern "Diringer & Scheidel", der das Areal 2019 erworben hatte, mitteilt, werden in den kommenden Tagen zunächst Bauzäune rund um das Gebäude und den stillgelegten Busbahnhof errichtet. Dann wird Bauschutt aus dem Haus geräumt, bevor im Herbst der eigentliche Abriss starten soll.

Nach mehreren Sonderbetriebsgenehmigungen hatte die Stadt Heidelberg den Weiterbetrieb der Bauhaus-Filiale zum Jahresende 2019 untersagt, die Immobilie war nicht mehr sicher – und wirtschaftlich nicht mehr zu retten.

54 Jahre lang betrieb der Bauhaus-Konzern die relativ kleine Filiale in der Weststadt. Ende 2019 musste sie schließen. Foto: Rothe

"Diringer & Scheidel" will an dem Standort zwischen Kurfürstenanlage und Bahnhofstraße in den kommenden Jahren ein bis zu sechsgeschossiges Gebäude-Ensemble mit rund 10.800 Quadratmetern Wohnfläche sowie Platz für ein Ärztehaus, Handel, Gastronomie und Büros errichten. Es soll sich in die Allee zwischen Hauptbahnhof und Adenauerplatz einfügen und mit zwei Gebäuden eine Nord-Süd-Verbindung von der Weststadt bis zum Neckar ermöglichen.

Über die gesamte Bauzeit bis 2026 will das Mannheimer Bauunternehmen die Nachbarn regelmäßig über den Baufortschritt informieren, wie es in der Pressemitteilung betont. "Ein Abbruch ist immer mit Lärmemissionen und Schmutz verbunden. Wir versuchen jedoch, die Belastungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten", verspricht Geschäftsführer Alexander Langendörfer.

Der Abbruch erfolge vom Busbahnhof aus, sodass das Hauptgebäude selbst so lange wie möglich als Lärmschutz dienen könne. "Arbeiten werden wir mit großem Gerät, damit der Abbruchzeitraum so kurz wie möglich ausfällt. Darüber hinaus richten wir während der gesamten Abrissarbeiten eine durchgängige Lärmmessung zum Schutz der Anwohner ein", so Langendörfer.

Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt (das Gebäude in Nachbarschaft zum Justizgebäude) sind auf etwas mehr als zwei Jahre angelegt. Anfang 2024 ist der Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen – mit einer geplanten Fertigstellung bis Ende 2026. Der genaue Ablauf stehe jedoch noch nicht fest: "Noch sind die Planungen nicht abgeschlossen. Wir wollen aber bald nicht nur unsere Vorstellungen präsentieren, sondern insbesondere auch darüber informieren, wann was auf der Baustelle passiert", betont Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter bei Diringer & Scheidel.