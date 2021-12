Von Steffen Blatt

Heidelberg. Professor Konrad Beyreuther macht jeden Morgen 40 Liegestütze, dann Kniebeugen. Er geht regelmäßig joggen und zählt rückwärts, um sein Gehirn auf Trab zu halten. Seit er 1987 nach Heidelberg gezogen ist, fährt er an jedem Werktag mit dem Fahrrad von seiner Wohnung am Heiligenberg in sein Institut in der Bergheimer Straße – auch heute noch ohne elektrische Unterstützung. Keine Frage, der Mann ist fit, körperlich wie geistig – dass er im Mai dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, sieht man ihm nicht an. Dennoch ist das Alter, das Altern und alles, was damit zusammenhängt, Beyreuthers Lebensthema. Denn er ist einer der weltweit führenden Alzheimerforscher und Gründungsdirektor des Netzwerks Alternsforschung an der Universität Heidelberg. Kürzlich erhielt der 80-Jährige von der Ruperto Carola den Ehrentitel "Seniorprofessor distinctus", der herausragenden Hochschullehrern auf Lebenszeit verliehen wird.

Hintergrund > Studium: Konrad Beyreuther studierte Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1968 auch promovierte. Seine Doktorarbeit betreute der Chemie-Nobelpreisträger Adolf Butenandt. [+] Lesen Sie mehr > Studium: Konrad Beyreuther studierte Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1968 auch promovierte. Seine Doktorarbeit betreute der Chemie-Nobelpreisträger Adolf Butenandt. > Professur: Im Anschluss wechselte Beyreuther an das Institut für Genetik der Universität zu Köln, wo er sich 1975 habilitierte. Von 1978 an hatte er in Köln eine Professur für Genetik inne, ehe er einem Ruf an das Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) folgte. Dem ZMBH gehörte er von 1987 bis 2007 an, darunter drei Jahre als dessen Leiter. > Netzwerk: Von 2006 an baute der Wissenschaftler das Netzwerk Alternsforschung (NAR) auf; bis heute ist er Mitglied des NAR-Direktoriums. Als Staatsrat für Lebens- und Gesundheitsschutz war Beyreuther von 2001 bis 2006 Mitglied der baden-württembergischen Landesregierung. > Ehrungen:Neben zahlreichen wissenschaftlichen Auszeichnungen erhielt Beyreuther das Bundesverdienstkreuz (2004) sowie den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg (2014).

"Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen." Dieses Zitat, das dem Philosophen Friedrich Nietzsche zugeschrieben wird, gefällt auch Bayreuther. Denn in gewissem Sinne charakterisiert es den Ansatzpunkt der Alternsforschung: Den Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dabei geht es um weit mehr als nur um die Behandlung von Krankheiten. Und darum arbeiten im Netzwerk Alternsforschung (das nach seinem englischen Namen "Network Aging Research" NAR abgekürzt wird) nicht nur Gerontologen, Mediziner oder Molekularbiologen zusammen, sondern auch Psychologen, Soziologen und Hygieniker – ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der in dieser Form einzigartig ist.

"Die Physiker etwa haben einen entscheidenden Anteil an der gestiegenen Lebenserwartung – weil sie den Kühlschrank erfunden haben", erzählt Beyreuther. Das verbesserte nicht nur die Lebensmittelhygiene entscheidend, die Menschen konnten auch auf große Mengen Salz verzichten – es wurde nicht mehr gebraucht, um Speisen haltbar zu machen und die Ernährung dadurch deutlich gesünder. Heute untersuchen Physiker am NAR den Einfluss von Licht auf die Schlafqualität, denn mangelnder Schlaf ist ein Risikofaktor für die Entstehung einer Demenz. Und Architekten überlegen, wie Pflegeheime oder Krankenhäuser gestaltet sein müssen, um alten Menschen gerecht zu werden.

Die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Praxis ist eine Aufgabe des NAR. Das geschieht zum einen durch regelmäßige Publikationen, aber vor allem dadurch, dass die hier ausgebildeten Alternsforscher in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, für Städte oder Gemeinden arbeiten und dort konkrete Projekte betreuen. "Ich kümmere mich um die Forschungsgelder und darum, dass alles läuft", so fasst Beyreuther seine Aufgabe im NAR-Direktorium kurz zusammen. Im Labor steht er seit 15 Jahren nicht mehr. "Das ist was für junge Leute. Ich profitiere von meiner Erfahrung, die ich weitergeben kann."

Seine Erfahrung weitergegeben – das hat er etwa bei den rund 50 Doktoranden getan, die er in den vergangenen 14 Jahren am NAR betreut hat. Zudem hält Beyreuther meist um die 50 Vorträge im Jahr, um die Arbeit des Netzwerks und seine Forschung bekannt zu machen – es sei denn, Corona macht Präsenzveranstaltungen unmöglich. Dann verzichtet er lieber. Er brauche direktes Feedback, darum halte er keine Online-Vorträge, sagt der NAR-Direktor.

Dass Beyreuther als studierter Chemiker einmal bei der Alzheimerforschung landete, ist zu einem Teil einem Zufall geschuldet. 1984 machte ihn sein australischer Kollege Colin L. Masters auf einem Kongress im schottischen Edinburgh auf die Erkrankung bei betagten Menschen aufmerksam. "Damals galt Alzheimer als amerikanische Fehldiagnose", erinnert sich Beyreuther – weil der deutsche Psychiater und Neuropathologe Alois Alzheimer Anfang des 20. Jahrhunderts die Krankheit nur bei wenigen und dann auch noch relativ jungen Patienten beschrieben hatte. Doch Beyreuther war interessiert – er hatte sich schon zuvor den Lebenswissenschaften zugewandt und in Genetik habilitiert. Zusammen mit Masters legte er in den Folgejahren die Grundlagen für die weltweite Alzheimer-Forschung, unter anderem entdeckte er das Protein, das ursächlich für die Erkrankung ist.

Mit der Zeit weitete sich sein Blick auf das gesamte Feld der Alternsforschung. "Die Menschen werden immer älter, aber nicht gesünder. Wenn wir es schaffen, ihnen ein zusätzliches Jahr gesunde Lebenserwartung zu verschaffen, spart die Gesellschaft pro Person rund 100.000 Euro an Kosten für medizinische Behandlungen", erklärt Beyreuther. Hochgerechnet auf die gesamte deutsche Bevölkerung wären das rund zehn Billionen Euro. Zum Vergleich: Die Summe aller in Deutschland produzierten Waren, Güter und Dienstleistungen (Bruttoinlandsprodukt) betrug 2020 knapp 3,3 Billionen Euro.

Beyreuthers Lebensziel war die Entwicklung eines Medikaments, mit dem Alzheimer behandelt werden kann. Dieses Jahr wurde in den USA eines zugelassen – allerdings hat es schwerste Nebenwirkungen und eignet sich vor allem für die Behandlung in einem frühen Stadium. Darum arbeitet Beyreuther jetzt an einer digitalen Anwendung, mit der jeder sein individuelles Risiko für Alzheimer herausfinden und dann entsprechend handeln kann. "Denn Vorbeugung hat keine Nebenwirkungen."

Und wie geht er selbst mit dem Älterwerden um? Durchaus pragmatisch. "Ich freue mich auf jeden Tag. Ich habe keine Angst vor dem Tod, will aber auch nicht wissen, wann ich sterbe", sagt Beyreuther. Zwei Jahre läuft sein Vertrag als NAR-Direktor noch – dann wird er wahrscheinlich Schluss machen. "Ich versuche, das Büro zu behalten, will aber den Jungen nicht im Weg stehen." Was er dann im Ruhestand machen wird, weiß er noch nicht. Und auch diese Frage geht er ganz pragmatisch an: "Probleme soll man lösen, wenn sie da sind."