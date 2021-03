Heidelberg. (jul) Mitunter haben auch die schönsten Gebäude keinen Bestand: die Alte Hauptpost ist so ein Beispiel, ein anderes dieses verwunschene Gebäude im Jettaweg im Stadtteil Schlierbach. "Vor Jahren erhielt ich vom Denkmalschutz die Auskunft, das schöne Haus sei geschützt und könne nicht abgerissen werden", schrieb uns unser Leser Hanns-Michael Lorenz. Doch nun sei es weg. Wie konnte das passieren?

Die Stadt bestätigt, dass es sich bei dem Gebäude um ein anerkanntes Kulturdenkmal gehandelt habe. Nach dem Landesgesetz sei jeder Eigentümer verpflichtet, "(s)ein Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln", erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage. Der Eigentümer muss sich also kümmern. Doch diese Verpflichtung habe ihre Grenzen in der Zumutbarkeit.

In einem "mehrjährigen, zähen Ringen" gegen die Denkmalschutzbehörde habe der Eigentümer diese Unzumutbarkeit nachweisen können, teilte die Stadtsprecherin mit. So habe er beispielsweise aufzeigen können, "dass die Kosten des prognostizierten langjährigen Ertrags nicht ausreichen würden, um die Kostenbelastungen aus erforderlichen Sanierungen und Unterhalt zu erwirtschaften". Könne man dies belegen, sei eine Abbruchgenehmigung zu erteilen, so die Sprecherin weiter. Der Abriss erfolgte im vergangenen Sommer.