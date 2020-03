In den Fluren werden bald deutlich weniger Rucksäcke hängen. Denn ab Dienstag gibt es in Baden-Württemberg nur noch eine Notbetreuung in Kitas und Schulen. Symbolfoto: dpa

Heidelberg. Rund 170 statt wie bisher 6000 Kinder werden derzeit in den städtischen Kindertagesstätten notbetreut. Alle Erzieher müssen trotzdem in den Einrichtungen erscheinen. "Wo steckt der Sinn dahinter?", fragt eine von ihnen. Das Ministerium für Soziales und Arbeit Baden-Württemberg habe darum gebeten, pragmatische Lösungen zu finden. "Inwieweit es pragmatisch ist, dass wir heute mit mehr als fünf Personen den ganzen Tag in unserer Kita saßen, ohne dass ein Kind anwesend war, erschließt sich mir nicht so ganz", so die Erzieherin.

Die Stadt erklärt dazu: "Es müssen weiterhin die Pläne für die Notbetreuungen in den Kitas gemacht und abgestimmt werden." Die pädagogischen Fachkräfte hätten Aufgabenbereiche, die sich aus dem Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen ergeben – beispielsweise das Erstellen von Entwicklungsberichten der Kinder sowie Vorbereitung von Elterngesprächen. "Diese Aufgaben stehen nicht in Abhängigkeit zur Betreuung der Kinder, sie erfolgen davon unabhängig und sind kontinuierlich zu erledigen", so die Stadt.

Am Ende wird sie besonders deutlich: "Die Erwartungshaltung, dass man als städtischer Beschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge grundsätzlich nach Hause geschickt wird, wird nicht geteilt." Im Gegensatz dazu erklärte die katholische Kirche, dass sie Erzieher, die sie nicht für die Notbetreuung brauche oder die zu Risikogruppen gehörten, bei vollen Bezügen freigestellt habe. jola