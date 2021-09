Heidelberg. (pne) Ist Christo wieder da? Dieser Gedanke ging in den vergangenen Tagen gleich mehreren RNZ-Lesern durch den Kopf, als sie aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Universitätsbibliothek (UB) in der Altstadt blickten. Der Südflügel des Gebäudes ist derzeit komplett eingerüstet und von weißer Folie eingehüllt – er erinnert verdächtig an die Kunstaktionen des bulgarischen Verpackungskünstlers, der 2020 starb.

Doch der Grund für das weiße Gewand um die historische Sandsteinfassade ist nicht etwa die Auferstehung Christos oder die posthume Erfüllung eines von ihm lange gehegten Traumes, sondern vergleichsweise profan: Die Fassade des schlossartigen Südflügels in der Plöck werde saniert, erklärt UB-Pressesprecher Martin Nissen. Bis Ende dieser Woche wird die Fassade mit Hochdruckreinigern von Schmutz befreit. Anschließend machen sich Steinmetz- und Kunstschlosser an die Ausbesserung der Gebäudefront. Um den dafür passenden Sandstein zu finden, seien Steinbrüche ermittelt worden, "deren Sandstein hinsichtlich Struktur und Farbton möglichst exakt mit der Fassade der Universitätsbibliothek von 1905 übereinstimmt", so Nissen. Bei kleineren schadhaften Stellen komme spezielles Mörtelmaterial zum Einsatz, bei größeren Schäden werden ganze Steinblöcke ausgetauscht.

Neben der Fassade werden aktuell auch die Dächer des Südflügels grundüberholt. Bis Mitte 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Sie sind Teil einer seit 2009 laufenden Vollsanierung der UB mit umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Nach der Wiederherstellung von Dach und Fassade erfolgt die Sanierung der dahinterliegenden Innenbereiche.