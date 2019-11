Heidelberg. Ein RNZ-Leser entdecke neulich im Stadtwald jede Menge Bauschutt. „Der lag auf einer Strecke von rund einem Kilometer entlang des Weges zwischen Aukopfhütte und Hohlem Kästenbaum“, teilte er der RNZ mit. Nun wollte er wissen: Ist das erlaubt und wenn ja, warum?

Eine Anfrage bei der Stadt bringt Klarheit: Tatsächlich handelt es nicht um Bauschutt, sondern um „Bohrgut aus der Herstellung von Bohrpfählen zur Hangsicherung am Bierhelderhofweg“, wie eine Sprecherin mitteilt. Dieses Bohrgut bestehe überwiegend aus natürlichem mit Steinen durchsetztem Boden aus Sandstein. „In Absprache mit dem städtischen Forstamt wird das Material am talseitigen Bankett des Felsenmeer-Aukopfweges abgeladen.“ Am Ende der Bohrarbeiten werde das Material dann noch verteilt – und noch vorhandene, nicht-natürliche Materialien wie Beton- und Asphaltbrocken würden aussortiert und fachgerecht entsorgt.