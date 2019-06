Viel Applaus gab es für die Architekten des grünen Wahlsiegs am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung im Literaturcafé. Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson (stehend), der die Sitzung leitete, kündigte dabei eine "Giftliste" für mehr Klimaschutz an. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Das war am Freitag kein einfacher Tag für den grünen Kreisvorsitzenden Florian Kollmann - und zum guten Teil war die RNZ daran schuld. In dem Artikel wurde er zitiert mit: "Wir benötigen keine Stadtteilvereine", in Wirklichkeit hat er aber gesagt: "Wir benötigen keine Ortsvereine" - und zwar als Antwort auf die Frage eines Mitglieds, ob die Grünen ihre Parteiorganisation nicht auch auf die Stadtteile ausdehnen wollen (bisher gibt es nur die gesamtstädtischen Grünen).

Für diese ganz offensichtlich falsche Darstellung entschuldigt sich die RNZ ausdrücklich. Die Grünen betonen in einem Schreiben an die RNZ noch einmal "in aller Klarheit, dass für sie die Stadtteilvereine eine der wichtigsten Säulen von existierenden Stadtteilstrukturen darstellen und das Engagement und die Leistungen der Stadtteilvereinsmitglieder sowie ihre stadtteilspezifische Expertise von unschätzbarem Wert für die Bürgerinnen und Bürger und eine lebendige Stadtgesellschaft sind. Dies hat Herr Kollmann in seiner Aussage, dass die existierenden Stadtteilstrukturen so wertvoll sind, dass sie eine Gründung von Ortsverbänden für die Grünen überflüssig machen, mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht."

Einen anderen Quell seines Missvergnügens hatte sich Kollmann allerdings selbst zuzuschreiben, als er einen von Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson geplanten Maßnahmenkatalog für mehr Klimaschutz "Giftliste" genannt hatte - und damit ungewollt die neue Klimapolitik in ein ungünstiges Licht rückte.

Dazu erklären die Grünen: "Es lässt sich nicht bestreiten, dass dazu auch unbequeme und unpopuläre Maßnahmen gehören, wenn wir den Klimaschutz in Heidelberg ernsthaft voranbringen wollen. Klimaschutzmaßnahmen müssen effektiv sein, aber behutsam und sozial ausgewogen umgesetzt werden. Wichtig ist uns, zu betonen, dass wir dabei umsichtig handeln und die Bürgerinnen und Bürger miteinbeziehen."

Wohl noch vor der Sommerpause will man in einer Veranstaltung die Bürger dazu einladen, ihre Ideen zum Thema Klimaschutz vorzubringen, und herausfinden, welche Maßnahmen auf Akzeptanz treffen.