Heidelberg. (slb) Für den siebenjährigen Leonard gehört Kicken zum Schulalltag: "Wir spielen jeden Tag. Da machen fünf Mädels und auch Jungs mit." Da war der Frauen-Fußball-WM-Auftakt in der Bahnstadt, organisiert von Verena Glaese, für ihn genau das Richtige. Am Freitag gab es auf dem Gadamerplatz Torwandschießen, ein Menschenkicker-Turnier, eine Fußball-Hüpfburg und eine Foto-Ausstellung.

Franziska Harsch (21) fand das Auftakt-Event gut. Doch als Stammspielerin der TSG Hoffenheim hatte sie andere Gründe. "Die WM ist für mich ein Riesenhighlight, weil sie mich motiviert. Wir Frauen leisten sehr viel. Dafür würde ich mir mehr Respekt und Akzeptanz wünschen." Harsch ist eines der zwölf Gesichter der Fotoausstellung "Kick it like Lira". Damit noch mehr Leute die Schwarz-Weiß-Abzüge sehen, wird Fotografin Dana Rösiger sie für die Zeit der WM im Bahnhof ausstellen. Die 44-Jährige hat schließlich Geschichten zu erzählen: "Ich habe ein Jahr lang 32 Hoffenheim-Spielerinnen begleitet. Bei Heimspielen und beim Training habe ich sie nach und nach kennengelernt. Ursprünglich wollte ich Fußballfrauen abbilden, aber als ich die Mädels interviewt habe, wurde mir schnell bewusst, dass Porträts viel mehr transportieren."

Die Fotos waren gerade für Eltern ein Grund, zum Auftakt-Event zu kommen. Iris Eidling-Kaspar (48) sagte: "Ich selbst verfolge den Sport nicht gezielt, aber Fußball ist für mich Fußball, egal ob von Frauen oder Männern. Deshalb finde ich die Idee toll, Frauenfußball aufzuwerten." Die jungen Besucher faszinierte vor allem das Mitmachprogramm: "Das Torwandschießen gefällt mir am besten", befand der siebenjährige Milo - und er hat Frauenfußball auch schon einmal im Fernsehen gesehen. Fotografin Rösiger wünscht sich mehr davon: "Statt die dritte Liga anzuschauen, würde ich in der ,Sportschau’ gerne auch die Frauen sehen. Generell mehr Berichterstattung, mehr Aufmerksamkeit." Das sieht auch Fußballerin Harsch so: "Es ist Wahnsinn, wie andere Länder aufgeholt haben. In England hat der Frauenfußball eine eigene Sendung bekommen. In der ARD kenne ich da nichts Vergleichbares." Leonard ist das egal: Hoffenheim ist sein Lieblingsverein - ob Männer oder Frauen kicken.