Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Die "Hendsemer Wasserspiele" sind für Spaziergänger mitunter ein beeindruckendes Schauspiel, aber auch dringend notwendig. Könnten die Anbauflächen im Feld nicht ausreichend bewässert werden, hätte die seit Wochen anhaltende Trockenheit fatale Folgen. Gerade jetzt, da im Freiland Salate, Erdbeeren und Frühjahrsgemüse wachsen.

Dass Gärtnereibetriebe und Freizeitgärtner nicht auf dem Trockenen sitzen, dafür sorgt der im Jahr 1939 gegründete Nutzwasserverband Heidelberg-Handschuhsheim. "Wir sind im Grunde rund um die Uhr erreichbar", versichert der zweite Vorsitzende Hermann Heck und bezieht damit den Vorsitzenden und seinen entfernten Verwandten Konrad Heck mit ein.

Es ist Donnerstagmorgen, die beiden Herren beobachten das Geschehen an der Pumpstation im Gewann Entensee. Dort ist ein Team der Stadtwerke gerade dabei, eine Pumpe auszutauschen, die nicht zum elektronischen Steuerungssystem passt. Das klappt, doch bis sie in Betrieb geht, wird es noch einige Tage dauern. "Wegen der verschärften Bestimmungen brauchen wir dazu einen Sicherheitstechniker, aber der Termin ist kurzfristig abgesagt worden", so Konrad Heck am Freitagnachmittag.

Hermann Heck im alten „Pumphäusel“ am Neckar. Es dient dem Verband heute nur noch als Lager, könnte aber Museum werden. Foto: Katzenberger-Ruf

Da ist aber noch ein ganz anderes Problem, das sich schon tags zuvor offenbarte: Die Gussrohre, die zur Brunnensohle in über 13 Meter Tiefe führen, sind ziemlich verrostet und gehören eigentlich ausgetauscht. Sonst könnte es sein, dass sie Risse bekommen, wenn die Pumpe anspringt. "Wir haben schon manchmal schlaflose Nächte", sagt Heck. Man müsste sie kurzfristig beschaffen. Die Investitionen gingen in die Zehntausende.

Für Sanierungen hat der Nutzwasserverband mit seinen über 550 Mitgliedern allein von 2014 bis 2018 rund 225.000 Euro ausgegeben. Das rund 14 Kilometer lange Leitungsnetz kann aus drei Pumpstationen gespeist werden. Die beiden anderen befinden sich in der Tiergartenstraße und am Ladenburger Weg. Die Förderleistung beträgt bis zu 600.000 Kubikmeter pro Jahr, an die 1000 in der Stunde. "Manche der acht Pumpen haben jetzt schon 50.000 Einsatzstunden am Stück hinter sich", weiß Hermann Heck. Der Gärtnermeister, der sich "Wassermeister" nennen darf, weiß alles über die Wasserversorgung im Handschuhsheimer Feld. Es sprudelt geradezu aus ihm heraus. Natürlich wird er auch immer wieder zu Wasserrohrbrüchen gerufen, weil die Leitungen mittlerweile 50 Jahre alt sind.

Bis 1928 lief die Wasserversorgung der Gärtnereien im Handschuhsheimer Feld nur über Wassertonnen und Gießkannen. Zwischen 1926 und 1928 entstand ein Staubecken im Mühltal, von dem das Wasser aus dem Bach in Leitungen zu Tal floss, jedoch nicht alle Gewanne erreichte. 1933 wurde der Reichsarbeitsdienst eingesetzt, weil das "Gießwasser" aus dem Neckar entnommen werden sollte und etwa elf Kilometer Leitungen zu legen waren. Das wurde in den 1970er Jahren wiederum verboten und es mussten Standorte für die Förderung von Grundwasser gesucht werden. Das alte "Pumphäusel" am Neckarkanal ist seither verwaist, mit Graffiti besprüht und dient dem Nutzwasserverband nur noch als Lager. Eigentlich schade, denn die alte Technik im Innern hat ihren Charme. "Da müsste man mal aufräumen und Führungen anbieten", meint Hermann Heck. Damit muss er bloß das Ende der Corona-Pandemie abwarten.