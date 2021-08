Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Junge Geflüchtete beim Ankommen unterstützen und damit deren Integration fördern – das sind die Ziele des Vereins "Chancen gestalten Heidelberg". Im Jahr 2015 als Reaktion auf die Ankunft zahlreicher Geflüchteter in Deutschland ins Leben gerufen, engagieren sich mittlerweile 126 Vereinsmitglieder in der kulturellen und sozialen Integrationshilfe. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde der Verein kürzlich sogar mit dem "Preis der Freunde" des universitären Fördervereins "Gesellschaft der Freunde" ausgezeichnet.

"Wir möchten junge Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten beim Ankommen in Heidelberg unterstützen", erklärt Vorstandsvorsitzender Daniel Steegmaier. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf dem Mentorenprogramm, bei dem junge Zugewanderte zwischen 16 und 30 Jahren mit möglichst gleichaltrigen Einheimischen zusammengebracht werden.

Die ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren begleiten die Geflüchteten, die im Idealfall bereits eine Bildungseinrichtung besuchen oder Ausbildung absolvieren, beim Einleben im neuen Land und in der fremden Kultur – etwa in Form von Nachhilfe und Begleitung während der Ausbildung, aber auch durch gemeinsame Unternehmungen wie Kinobesuche oder Fußballspielen. "Das Ganze soll ja schließlich auch Spaß machen", lacht Vorstandsvorsitzende Dinah Schrieb.

Aktuell gibt es mit 25 Tandempärchen so viele wie noch nie – und das in Pandemie-Zeiten. Trotzdem ist der Verein immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern: Die angehenden Mentoren – meist Studierende, Auszubildende oder Berufseinsteiger – werden im Vorfeld sorgfältig ausgewählt und geschult. In Seminaren vermittelt der Verein etwa Grundlagen des Asylrechts, sensibilisiert die Anwärter aber auch für die psychischen Folgen von Flucht und Vertreibung.

Mitbringen müssen künftige Mentoren vor allem Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein: "Durch das Mentoring soll eine vertrauensvolle und vor allem beständige Verbindung entstehen", betont Schrieb. Begegnungen auf Augenhöhe und voneinander zu lernen stehen im Vordergrund: "Mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen in Kontakt zu treten ist auch für uns bereichernd", so Schrieb. Angelegt ist das kontinuierlich durch den Verein begleitete Mentorenprogramm auf ein Jahr, viele Tandems bleiben aber auch noch darüber hinaus in Kontakt.

Neben dem Mentoring bildet die politische Bildungsarbeit den zweiten Grundpfeiler von "Chancen gestalten": "Wir möchten nicht nur den Horizont zweier Einzelpersonen erweitern, sondern unsere Erkenntnisse auch in die Stadt hinein tragen", so Steegmaier. Dabei arbeitet der Verein eng mit Schulen und sozialen Organisationen wie der Caritas zusammen. Im Rahmen von Unterrichtsbesuchen oder Infoveranstaltungen informiert der Verein über Fluchtursachen und darüber, wie Integration gelingen kann. Denn Steegmaier ist der Meinung: "Gut zusammenleben kann man nur, wenn man dieses Zusammenleben auch aktiv mitgestaltet."

Info: "Chancen gestalten Heidelberg" ist immer auf der Suche nach Mentoren, die Geflüchtete ehrenamtlich unterstützen. Im Oktober startet ein neuer Mentoring-Jahrgang, Interessierte könnten sich per E-Mail an heidelberg@chancengestalten.org bewerben.