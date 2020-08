Von Joris Ufer

Heidelberg. Auf dem Handschuhsheimer Friedhof verwüsten Dachse nachts immer wieder die Gräber. Viele Hinterbliebene empfinden das als Störung der Totenruhe und fordern die Stadt zum Handeln auf. Die bisherigen Maßnahmen der Verwaltung haben bislang keine Wirkung gezeigt. Ursprünglich war es nur ein Dachs, der seit über einem Jahr seine nächtlichen Streifzüge über den Handschuhsheimer Friedhof machte. Schon damals fand man morgens immer wieder aufgewühlte Gräber, Reste aufgefressener Öl-Kerzen und umgestoßene Blumentöpfe. Der Schaden hielt sich aber noch in Grenzen. Mittlerweile hat sich das geändert. Eine von der Friedhofsleitung angebrachte Wildkamera zeichnete kürzlich drei dieser Tiere auf.

"Ein Friedhof sollte ein sicherer Ort sein", sagt Ute Mattern, während sie vor einem Grab steht. Die Blumentöpfe darauf sind umgestoßen, die Erde von Löchern durchzogen und die Grabbeigaben liegen verstreut herum. Nur zwei kleine Glasfläschchen stehen noch an ihrem Platz. Sie enthalten Briefe von Matterns Enkeln an ihren verstorbenen Großvater.

Vier Monate ist es her, dass die 79-Jährige ihren Ehemann beigesetzt hat. Zum ersten Dachs-Vorfall kam es etwa einen Monat später. In dieser Woche wurde das Grab schon in zwei aufeinander folgenden Nächten von den wühlfreudigen Tieren heimgesucht. Die Witwe verletzt das. Natürlich wisse sie, dass die Dachse das nicht absichtlich machten, aber dennoch empfinde sie es als Grabschändung.

Ute Mattern sieht sich die Schäden an. Schon zum zweiten Mal in Folge musste die Witwe das Grab ihres Mannes so auffinden. Foto: Ufer

Warum die Tiere welche Gräber wählen, ist unklar. Ein Faktor scheinen biologisch abbaubare Grabkerzen zu sein. Die werden von ihnen mit Vorliebe gefressen – offenbar wegen des Fettgehalts. Auf dem Friedhof sind sie deshalb verboten. Trotzdem findet man hier und da einen leeren Kerzenhalter. Zudem hat die Stadt einige Zäune verstärkt. Die wurden ursprünglich gegen Wildschweine aufgestellt, stellen für einen Dachs aber kein großes Hindernis dar. Die Tiere können einfach daran hochklettern.

Wiederholt hätten sich andere Hinterbliebene mit den Vorfällen an das Landschaftsamt gewandt, erklärt Mattern. Viel hätte sich dadurch aber nicht geändert. Sie selbst werde sich nun auch dort beschweren. Erst mal möchte sie jetzt versuchen, das Grab mit Draht zu sichern. Mattern hat auch eine Jägerin zu Rate gezogen. Die erklärte, es gebe die Möglichkeit, die Dachse lebendig zu fangen und gegebenenfalls umzusiedeln. Allerdings konsultierte Mattern sie privat. Das Landschaftsamt wisse noch nichts davon. "Ich würde sogar selbst die Fahrt übernehmen", erklärt sie. "Aber die Stadt hat hier Hausrecht."

Wo sich die Dachsbaue befinden, ist ebenfalls unklar. Zwar wurde vor etwa einem Monat ein Bau auf dem Gelände zugeschüttet, die Tiere treiben aber weiter ihr Unwesen. Sie haben Platz, um sich zu verbergen. Direkt hinter dem Friedhof beginnt der Stadtwald, der sich bis zum Heiligenberg erstreckt – ein unüberschaubares Areal.

Auf Nachfrage erklärt die Stadt, es sei nicht möglich, die Dachse umzusiedeln. Sie kämen immer wieder auf den Friedhof, da sie hier ein optimales Lebensumfeld vorfänden. Man habe damit begonnen, den Zaun gegen Dachse abzusichern und wolle das Unterwühlen mit einem Betonsockel verhindern. Schwachstellen im Zaun würden nachgebessert, so schnell es die personellen Kapazitäten erlaubten.