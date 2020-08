Heidelberg. (rie) Die Zahl der Corona-Infektionen in Heidelberg ist am Freitag auf einen Schlag um zehn gestiegen, nachdem das Gesundheitsamt noch am Donnerstag null Neuinfektionen gemeldet hatte. Bei neun der zehn neuen Fälle handelt es sich um Reiserückkehrer, die alle in einem Risikogebiet gewesen waren. Die Fälle hängen nicht miteinander zusammen, kommen also nicht aus demselben Haushalt oder sind gemeinsam gereist. Insgesamt gibt es in Heidelberg nun 21 aktive Fälle, weitere 31 Personen befinden sich als Kontaktpersonen der ersten Kategorie ebenfalls in Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – liegt in Heidelberg aktuell bei 13,1. Im Rhein-Neckar-Kreis, wo am Freitag 17 Fälle neu hinzukamen und jetzt 65 Menschen akut infiziert sind, liegt sie bei 13,7. Die Inzidenz von Stadt und Kreis gemeinsam beträgt 13,6. Diese Zahl war laut Gesundheitsamt zuletzt am 16. April höher.

Seit Beginn der Pandemie wurde bei 375 Menschen in Heidelberg eine Corona-Infektion nachgewiesen, von denen 347 wieder genesen sind. Sieben Menschen sind gestorben. Im Rhein-Neckar-Kreis gab es bislang 1207 Fälle, von denen 1102 nicht mehr krank sind. 40 Menschen aus dem Kreis sind verstorben.