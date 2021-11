Die Hauptstraße in der Altstadt ist am ersten Adventssamstag zwar durchaus gut besucht, doch viele Einzelhändler sind unzufrieden mit den Umsätzen. Foto: Philipp Rothe

Von Philomena Meyer

Heidelberg. Das erste Adventswochenende wird schon am Freitag mit der "Langen Einkaufsnacht" eingeläutet. Doch der Andrang hält sich in Grenzen. Zwar locken einige Geschäfte ihre Kunden mit lauter Party-Musik oder Gewinnspielen, dennoch sind nicht gerade viele Einkäufer unterwegs. Manche Läden schließen gar früher und scheinen sich nicht am "Black Friday" zu beteiligen. Allein vor dem Café Strohauer’s bilden sich lange Schlangen, und kleine Grüppchen tummeln sich am Anatomiegarten mit einer Tasse Glühwein in der Hand, während nebenan einige Weihnachtsmarktbuden schon wieder geschlossen sind.

Und auch am Samstag trügt der Schein des Ansturms, denn viele Einzelhändler klagen über weniger Kundschaft im Vergleich zum üblichen Adventstrubel. So auch Kathrin Heim, Filialleiterin und Mitinhaberin der Buchhandlung "Schmitt und Hahn" in der Hauptstraße: "Es ist heute erfreulich belebt, aber es fehlt an Touristen, die extra wegen des Weihnachtsmarktes in die Stadt kommen." Die Filialleiterin hat Angst vor einem Lockdown, da der Buchhandel nicht mehr zu den systemrelevanten Geschäften zählt: "Ich muss versuchen, mich und meine Mitarbeiter zu motivieren und positiv zu denken, aber das fällt mit jedem Tag schwerer." Seit knapp drei Wochen verpacke sie nun im Laden schon Weihnachtsgeschenke. "Man merkt, dass sehr bedacht und geplant früh eingekauft wird", so Heim.

Ein Vorbild in Sachen 3G-Kontrolle im Einzelhandel ist der Fairtrade Laden Contigo, alle Kunden müssen hier nicht nur ihren Impf-, Genesenen-Nachweis oder Schnelltest, sondern auch ihren Personalausweis vorzeigen. Auch wenn der Großteil damit kein Problem habe, gebe es immer wieder Kunden, die deswegen nicht in den Laden kommen. "Weil andere die Kontrollen teilweise nicht so ernst nehmen, wirken unsere übertrieben", sagt Mitarbeiterin Charlotte Niedereichholz: "Wir wollen aber, dass die Pandemie endlich ein Ende findet und wir alle heil rauskommen, darum sind die Maßnahmen nötig."

Wer an diesem Wochenende auf den Weihnachtsmarkt will, braucht eine ganze Menge Geduld: Vor den Testzentren bilden sich schon mittags lange Schlangen, und ohne Termin kann man schon mal eine knappe Stunde in der Kälte auf den Nasenkitzel warten. Dagegen bewegt sich die Schlange vor dem Weihnachtsmarkt am Uniplatz rasant voran und in Fließbandarbeit werden 2G-Plus-Nachweise kontrolliert und Bändchen verteilt. Auf den Einlass wartet unter anderem eine lustige Gruppe Engländer, die Freunde in Mannheim besuchen. "Wir waren schon einmal hier und freuen uns jetzt schon sehr aufs Essen und den Glühwein", so Rob Wilkinson aus Leeds. "Allerdings ist nicht wirklich klar, wo was erlaubt ist." Kirstie Whitehall aus York merkt an, dass die Regelungen für Besucher aus dem Ausland oft schwer zu verstehen seien und wünscht, es gäbe mehr Informationen online und Schilder auf Englisch.

Einige Menschen sind extra wegen des Weihnachtsmarktes angereist, wie ein Ehepaar aus Tauberbischofsheim, wo der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde, oder Sebastian Orth aus Mainz, der seinen Studienfreund Sascha Sabel in Heidelberg besucht. Heidelberg sei immer voll, so Sabel, aber er würde sich momentan nicht unwohl fühlen. "Die Ansteckungsgefahr draußen schätze ich recht gering ein, aber wir sind einfach genervt von den Ungeimpften", so Orth.

Wenn man es dann an den Schlangen vorbei auf den Uniplatz geschafft hat, ist es auch am Abend erstaunlich leer. Weihnachtlich riecht es nach Kartoffelpuffer und Glühwein, und wer will, kann ohne Probleme mit Abstand zu anderen essen. Es ist eine bunte Mischung aus Touristen, Studenten und Heidelbergern. Marianne Rummel, die seit 20 Jahren in Heidelberg lebt, ist nach dem Weihnachtsmarktbesuch mit ihrem Mann und den Kindern auf dem Weg nach Hause. Sie sind heute in der Stadt, denn Rummel ist sicher, dass der Weihnachtsmarkt bald schließen muss. "Ich bin total froh, dass man ein bisschen Leben spürt. Die Geisterstadt während des Lockdowns war gruselig."

Enttäuschte Einzelhändler: Kaum Andrang in den Geschäften

Der große Adventstrubel in der Altstadt ist am Wochenende ausgeblieben. Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin vom Einzelhändlerverband "Pro Heidelberg" zog am Sonntag auf RNZ-Anfrage Bilanz. "Es war nicht unbedingt die Frequenz, die sich die Einzelhändler erhofft hatten", sagte sie. Gerade bei der "Langen Einkaufsnacht" am "Black Friday" sei der große Andrang in den Geschäften ausgeblieben. Der Samstag sei etwas besser gelaufen – allerdings bei Weitem nicht so gut wie vor Ausbruch der Pandemie.

Was die Passantenfrequenz betrifft, sprechen die nackten Zahlen eine eindeutige Sprache. Ein Lasergerät des Start-ups Hystreet misst zwischen Sankt-Anna-Gasse und Neugasse rund um die Uhr, wie viele Menschen die Hauptstraße im Westen betreten und verlassen. Am Samstag zählte das Gerät den gesamten Tag über 59.808 Passanten. Zwar lag die Zahl deutlich höher als am ersten Adventssamstag 2020 (34.338), jedoch fand vor einem Jahr auch kein Weihnachtsmarkt statt, zudem gab es einen "Lockdown light". Dass die Hauptstraße am vergangenen Samstag eher schlecht besucht war, zeigt der Vergleich mit dem ersten Adventssamstag 2019, kurz vor Ausbruch der Pandemie. Damals waren es knapp 76.000 Menschen, die an einem Tag in der Hauptstraße gezählt wurden.

Ein ähnlich Bild ergibt sich für die "Lange Einkaufsnacht". In der Vorweihnachtszeit 2019, am 14. Dezember, zog die Aktion noch mehr als 76.000 Menschen in die Hauptstraße. Am vergangenen Freitag waren es nun gerade einmal 52.249 Passanten.

Laut Nikolina Visevic ist das schwache erste Adventswochenende des Einzelhandels auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einer davon: das schlechte Wetter. Hinzu komme eine allgemeine Verunsicherung unter den Kunden. Aber nicht nur bei den Kunden, auch bei den Händlern sei die Sorge groß. Worauf die jetzt hoffen? "Dass da nicht doch noch ein Lockdown kommt – und dass die Menschen ihre Geschenke im stationären Handel kaufen können."