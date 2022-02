Heidelberg. (ani) In einer Heidelberger Alten- und Pflegeeinrichtung gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Das teilte am Montag das Gesundheitsamt Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, mit.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden in der Einrichtung bei einer Flächentestung insgesamt 36 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen sind 34 Bewohner sowie 2 Mitarbeiter. Die Fälle beziehen sich auf verschiedene Wohnbereiche der Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam in Absprache mit der Heimleitung über etwaige weitere Maßnahmen.

Unterdessen zählt Heidelberg weiter zu den Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Montag mit 859 an (Vortag: 890,8). Neben Heidelberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch in Stuttgart (677,6) und im Landkreis Bodenseekreis (802,7) dreistellig. Am Sonntag wurde zudem ein weiterer Todesfall gemeldet: 84 Heidelberger sind damit seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus verstorben.