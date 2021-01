Heidelberg. (dns) In der Augustinum Seniorenresidenz im Emmertsgrund ist es in der vergangenen Woche zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Pressestelle des Sozialunternehmens gegenüber der RNZ bestätigt, sind derzeit zehn Bewohnerinnen und Bewohner sowie elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Während die Bewohner in ihren Zimmern betreut werden, bleiben die Angestellten bis zur ärztlichen Freigabe zuhause. Eine Bewohnerin der Einrichtung ist zudem in der vergangenen Woche verstorben.

Das Augustinum ist keine Einrichtung der stationären Pflege, sondern des betreuten Wohnens. Die rund 320 Bewohner mieten sich dort eine Wohnung, im Haus befindet sich ein ambulanter Pflegedienst. Deshalb gelten für die Bewohner und Mitarbeiter auch andere Regeln als etwa für Pflege- und Seniorenheime. Zwar würden die Angestellten ebenso regelmäßig getestet wie dort. Einen Impftermin im Haus gibt es jedoch noch nicht.

"Einrichtungen des betreuten Wohnens werden in Baden-Württemberg in der ersten Phase der Corona-Impfungen durch die Gesundheitsbehörden leider noch nicht berücksichtigt", erklärt der Pressesprecher. Das Augustinum stehe aber im Kontakt mit den Behörden, um baldmöglichst Impftermine im Haus anzubieten. Bewohnerinnen und Bewohner, die sich selbst online im Impfzentrum registrieren, unterstütze man auf Wunsch bei der Anmeldung zur individuellen Impfung.