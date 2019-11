Zum Fototermin kam Cora Maria Malik schon mal an ihren künftigen Arbeitsplatz: Das Kulturhaus Karlstorbahnhof zieht vermutlich Ende 2021 von der Altstadt in die Südstadt. Dort wird dafür gerade die ehemalige Reithalle komplett saniert. Foto: zg

Von Anica Edinger

Heidelberg. Cora Maria Malik. Geschäftsführung. Schwarz auf weiß steht es auf einem kleinen Schild im Dachgeschoss des Karlstorbahnhofs. Cora Maria Malik hat das Büro zwar noch nicht bezogen. Und technisch gesehen ist sie bis Februar auch noch nicht Geschäftsführerin des Kulturhauses in der Altstadt.

Dennoch wollte Noch-Chefin Ingrid Wolschin zu Maliks Antritt am Montag schon ein Zeichen setzen. Dass eine neue Ära beginnt. Und eine andere endet. Bevor Wolschin im Februar in den Ruhestand geht, übergibt sie Malik jetzt nach und nach die Geschäfte. Neu ist die 39-Jährige aber keineswegs in dem Kulturhaus. 2003 startete sie dort ihre Karriere mit einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Weshalb sie 16 Jahre später zurückkehrt und wie sie den Umzug in die Südstadt organisieren will, erklärt Malik im Antrittsinterview.

Frau Malik, erinnern Sie sich an Ihr erstes Mal im Karlstorbahnhof?

Das muss 1999 gewesen sein – und wahrscheinlich bei einem Vorstellungsgespräch.

Für Ihre Stelle als Auszubildende?

Nein. Als Praktikantin.

Hintergrund > Cora Maria Malik wurde 1980 in Heidelberg geboren und wuchs mit ihrer Mutter in der Hauptstraße auf. Sie besuchte zunächst die St. Raphael-Realschule und machte 1999 das Abitur an der Julius-Springer-Schule. Danach stürzte sie sich in den Kulturbetrieb, machte Praktika im Kulturfenster, [+] Lesen Sie mehr > Cora Maria Malik wurde 1980 in Heidelberg geboren und wuchs mit ihrer Mutter in der Hauptstraße auf. Sie besuchte zunächst die St. Raphael-Realschule und machte 1999 das Abitur an der Julius-Springer-Schule. Danach stürzte sie sich in den Kulturbetrieb, machte Praktika im Kulturfenster, im Kurpfälzischen Museum und in der Alten Feuerwache in Mannheim, bevor sie 2003 zum BWL-Studium mit Schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement nach Künzelsau ging. Nach dem Grundstudium kam sie zurück nach Heidelberg, wo sie im Karlstorbahnhof 2003 eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau begann. Beruflich machte Malik danach viele Stationen mit – sie koordinierte etwa zwei Mal die Heidelberger Literaturtage, übernahm die Marketings-Leitung bei Delta-Medien und beim Rheinpfalz-Verlag, wo sie auch für die Lange Nacht der Museen zuständig war, und leitete schließlich von 2014 bis März 2019 die Geschäftsstelle von Enjoy Jazz. Dann wechselte sie noch mal ans Nationaltheater Mannheim, wo sie bis letzten Freitag das Fundraising, also die Mittelbeschaffung, verantwortete. ani

[-] Weniger anzeigen

Sie haben vor der Ausbildung ein Praktikum im Karlstorbahnhof gemacht?

Ja. Und ich habe damals an der Bar und im Café gearbeitet. Tatsächlich habe ich noch vor meinen Zwanzigern sehr viel Zeit im Karlstorbahnhof verbracht. Tagsüber habe ich gearbeitet und abends gefeiert.

Zu welcher Musik?

Ganz klar: Hip-Hop. Als Kind der 90er Jahre und der Altstadt kam man da nicht dran vorbei. Mit der Musik der Pioniere von Advanced Chemistry bin ich groß geworden.

Damals hätten Sie wohl nicht gedacht, dass Sie den Laden einmal führen würden?

Damals vielleicht noch nicht. Nach meinem Studium und meiner Ausbildung habe ich für viele verschiedene Kulturprojekte gearbeitet – und bin dem Karlstorbahnhof immer verbunden geblieben. Es ist ein besonderer Ort für mich, einer meiner Lieblingsorte sozusagen. Man hat ja immer diesen einen Wunsch oder diese eine Vorstellung davon, was man mal machen möchte. Und ich wusste natürlich, dass Ingrid Wolschin irgendwann in den Ruhestand gehen wird. Als das konkret wurde, war klar, das möchte ich machen. Und heute fühlt sich das nach genau dem richtigen Weg an!

War es eine Option, dass Sie nach der Ausbildung im Karlstorbahnhof bleiben?

Nein. Ich denke, dass man beruflich so viel wie möglich sehen muss, um zu lernen, vergleichen zu können und offen zu bleiben.

Sie sind eine echte Heidelbergerin: 1980 hier geboren und in der Altstadt aufgewachsen. Jetzt leben Sie seit zehn Jahren in Mannheim. Wie kam es dazu?

Mein familiärer Mittelpunkt ist mittlerweile in Mannheim. Dort lebe ich mit meinem Freund und meiner sechsjährigen Tochter. Aber die Schönheit Heidelbergs beeindruckt mich immer wieder, wenn ich mit dem Fahrrad vom Bahnhof durch die Stadt fahre. Und ich denke gerne an meine Schulzeit an der St. Raphael-Realschule zurück, wo ich Eigenständigkeit, Meinungsfreiheit und offen zu denken gelernt habe. Das war die beste Schule, die mir passieren konnte.

Eine katholische Mädchenrealschule – das passt auf den ersten Blick so gar nicht zu Ihnen.

(lacht) Ich bin auch eigentlich evangelisch. Tatsächlich würde ich mich per se nicht als brav beschreiben, aber ich habe kein Problem damit, es zu sein. Ich habe dort gelernt, mich einerseits gegen Widerstände durchzusetzen und gleichzeitig Kompromisse zu finden.

Hat es Sie als Altstädterin geschmerzt, als Sie hörten, dass der Karlstorbahnhof auf die Campbell Barracks ziehen soll?

Ich war erst abwehrend – wie ja auch Teile des Karlstorbahnhof-Teams. Aber nicht, weil ich Fachwissen hatte, sondern eher emotional. Ich habe hier im Haus auch meine beste Konzertzeit erlebt. Die Clubatmosphäre im Saal ist grandios. Aber natürlich gibt es da Kapazitätsgrenzen und Brandschutzfragen und deshalb macht die Verlegung jetzt absolut Sinn. Außerdem liebe ich Konversionsflächen. Ich bin sicher: Das neue Haus wird toll.

Sie „lieben“ Konversionsflächen?

Sie haben einfach eine ganz besondere Aura, ein bisschen etwas Mysteriöses. An den Campbell Barracks speziell ist besonders faszinierend, dass wir dort in ein ganz neues Haus ziehen werden. Wir bekommen damit die Chance, aber auch die Herausforderung, Zentrum dieses neuen Stadtteils zu werden. Das unterstreicht die Bedeutung des Karls­torbahnhofs für Heidelberg und zeigt den Konsens, wie wichtig Kultur für Stadtentwicklung ist.

Was wird denn besser am neuen Haus?

Wir haben größere Kapazitäten, können ein umfassenderes Programm bieten, wir sind flexibler, können durch das große Foyer offener werden, es wird Workshop-Räume geben, mehr Zusammenarbeit innerhalb unserer Sparten, neue und erprobte Formate. Ganz zu schweigen von den verbesserten Arbeitsbedingungen für unser Team mit neuer technischer Infrastruktur.

Klingt nach viel Arbeit, die auf Sie zukommt. Haben Sie ein bisschen Angst?

Natürlich stellt man sich die Frage, was dieses Grummeln in meinem Bauch ist – ist das jetzt eher Angst oder Respekt? Wenn ich denke, dass es Angst wäre, hätte ich diese Stelle nicht angetreten. Es ist also eher Respekt vor dieser neuen Aufgabe. Am besten sage ich es so: Ich habe einfach wahnsinnig Lust auf diese Aufgabe. Und meine To-Do-Liste ist schon ziemlich lang.

Was steht denn da drauf?

Zum Beispiel die Weiterentwicklung der bereits bestehenden inhaltlichen und programmatischen Ausrichtung des Hauses. Wir wollen das Haus noch stärker öffnen und weitere eigene Projekte initiieren. Die Aufenthaltsqualität am aktuellen wie auch am neuen Standort wird ein Thema werden. Und ganz viele Kleinigkeiten …

Was wird denn inhaltlich neu am neuen Karlstorbahnhof?

An die inhaltliche Arbeit machen wir uns in den kommenden Monaten. Jetzt ist eine gute Zeit, alles auf den Tisch zu legen und zu schauen: Wohin möchten wir, was lassen wir künftig weg, was ergänzen wir? Aber das ist nicht meine alleinige Entscheidung, sondern das entwickeln wir im Team. Klar ist bereits, dass wir mehr Teilhabe-Projekte etablieren und so auch den Stadtteil, ganz Heidelberg und die Region integrieren wollen. Außerdem soll unser Haus ein zentraler Treffpunkt in Campbell werden, der spannende Begegnungen ermöglicht. Auch weitere Kooperationen werden ein Thema sein – regional wie auch überregional.

Apropos Kooperationen: Die Betreiber des Karlstorkinos, das Medienforum, sind ja nicht über alle Maßen erfreut über den Umzug. Wird auch das Ihre Aufgabe sein: Kino und Bahnhof versöhnen?

Ich denke nicht, dass man da etwas versöhnen muss, und ich glaube, dass das Medienforum mittlerweile den Umzug als Chance sieht. Ich hatte bereits Gespräche mit Teilen des Vorstandes des Medienforums, die gut waren. Dass sie gerne auch den Kino-Standort hier in der Altstadt behalten würden, ist bekannt. Allerdings kenne ich dazu keinen neuen Stand der Dinge. Klar ist aber jetzt: Wir müssen an einem Strang ziehen.

Die Kino-Macher kritisieren etwa die Lage des neuen Hauses und fürchten einen Besucherschwund. Sie auch?

Überhaupt nicht. Ich glaube, das wird gar kein Problem. Wir haben ein vielseitiges Programm und exzellente Festivals und Kooperationen – etwa Enjoy Jazz, Queer-Festival, die aktuell stattfindenden Theatertage oder Prêt à écouter, das nun wieder Mitte November startet. Der Karlstorbahnhof war schon immer gut darin, genau die Nische zu finden, in der er funktioniert. Und das wird auch weiterhin so sein.

Sie arbeiten im Kulturbetrieb, seit Sie 19 Jahre alt sind. Kein einfaches Metier, häufig geplagt von Geldsorgen, mit vielen Abendterminen und oft nicht ausreichend wertgeschätzt. Dachten Sie je über einen Wechsel nach?

Es sind 20 Jahre. Da muss ich jetzt scharf nachdenken… Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie an einen Branchenwechsel gedacht habe.

Ingrid Wolschin steht seit 1999 an der Spitze des Karlstorbahnhofs und hat ihm ihren eigenen Touch gegeben. Was wird der Cora-Malik-Touch sein?

Es ist ganz klar, dass das neue Haus meine Aufgabe sein wird. Ingrid Wolschin hat es auf den Weg gebracht, ich werde es umsetzen. Da steckt so viel Veränderung drin und damit auch viel Cora Malik – mit dem gesamten Karlstorbahnhof-Team.

Auf was für eine Chefin müssen sich denn die Mitarbeiter nun einstellen?

Irgendwer hat einmal zu mir gesagt, ich sei freundlich penetrant. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich will verbindlich sein und ans Ziel kommen.