Von Julia Schulte

Als am 24. Februar der russische Angriffskrieg in der Ukraine losbrach, fragte sich Heidelberg. Carolus Ohmann sofort: Was kann ich tun? Der 34-jährige Lehramtsstudent, der nebenbei als Schulbetreuer an der Mönchhofschule arbeitet, hatte gerade Faschingsferien und auch an der Uni alle Semesterprüfungen hinter sich. "Einfach nur Geld zu spenden, schien mir zu wenig. Ich habe Verwandte, die aus der Sowjetunion geflohen sind, und weiß deshalb, was Flucht bedeutet", erzählt er. Also begann Ohmann, im Internet zu recherchieren – und beschloss, selbst Sach- und Geldspenden zu sammeln und mit ihnen an die ukrainische Grenze zu fahren. Von einem Kontakt erhielt er den Tipp, die polnisch-ukrainische Grenze hinter Lublin anzusteuern.

"Ich habe dann einen Spendenaufruf auf Facebook, Instagram und Whatsapp geteilt. Nach kurzer Zeit konnte ich keine Sachspenden mehr annehmen, weil mein Auto voll war", so Ohmann. Durch seine Recherchen wusste er, dass vor allem Verbrauchsgüter wie etwa Hygieneprodukte und Lebensmittel benötigt werden. Außerdem erhielt er Spenden von einer Apotheke, unter anderem Kompressen, Schmerzmittel und Wundsalben. Eine Druckerei bot ihm zudem an, seinen Land Rover zu beschriften. Noch immer ist auf Ohmanns Auto "Helft der Ukraine!" auf Englisch und "Hilfe für ukrainische Flüchtlinge" auf Kyrillisch zu lesen.

Am 1. Februar startete Ohmann dann Richtung Osten. "Ich wurde wegen meines Autos an Raststätten angesprochen und Leute haben mir spontan Spenden überreicht. Das Auto war irgendwann so voll, dass ich kaum noch schalten konnte", erzählt Ohmann. Da er die gut 1300 Kilometer bis an die polnisch-ukrainische Grenze nicht durchfahren konnte, übernachtete er in einer Airbnb-Wohnung in Breslau. "Dort habe ich bei Kurden gewohnt, die selbst aus der Türkei geflüchtet waren. Und auch sie haben mir Spenden mitgegeben", so Ohmann. Am nächsten Tag fuhr er dann in den Ort Tomaszów Lubelski, direkt an der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Mutter eines Bekannten arbeitet dort in einer Gemeinde, in der sich auch ein Auffanglager befindet, in das vor allem Geflüchtete aus Charkiw und aus Kiew kommen.

Vor Ort verteilte Ohmann die Spenden auf mehrere Organisationen. Zudem waren in nur zwei Tagen 1500 Euro an Geldspenden zusammengekommen. "Dadurch konnte ich vor Ort zusätzlich direkt fragen, was gebraucht wird und alles Nötige einkaufen", sagt Ohmann. Als alle Spenden verteilt waren, machte er sich auf den Rückweg und nahm dabei zwei Ukrainerinnen und deren Katze mit nach Mannheim.

"Meine Reise ging auf Instagram nahezu viral", erzählt Ohmann. Er hatte viele Fotos und Videos gepostet, um transparent den Spendern gegenüber zu sein. Nach seiner Rückkehr hätten ihn viele Menschen angeschrieben, die wie er an die Grenze fahren wollten. "Ich habe sehr viele Kontakte vermittelt", so Ohmann. Allein durch seine Netzwerke seien bis heute 41 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geholt worden. Ohmann selbst arbeitet inzwischen wieder, versucht aber nach wie vor zu helfen und vermittelt Kontakte, die er in Deutschland und in Polen an der Grenze hat. Und falls die Lage weiterhin so angespannt bleibt – "dann fahre ich in den Osterferien selbst wieder nach Polen", sagt er.