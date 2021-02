Heidelberg. (pne) Welche Folgen hat die Pandemie für den Einzelnen? In unserer Serie "Kurz gefragt" kommen Menschen aus Heidelberg zu Wort, die besonders von den Maßnahmen gegen das Virus betroffen sind. Heute: Peter Filsinger (47), einer von zwei Betreibern der Cafébar "P11" am Römerkreis.

Herr Filsinger, vor knapp einem Jahr musste das "P11" erstmals schließen. Wie haben Sie die Zeit seitdem erlebt?

Angefangen hat alles mit der großen Überraschung, dem Lockdown im Frühjahr. Wir hatten dann einen Bombensommer, der sehr gut lief. Im November kam aber leider wieder der Lockdown, der doch viel härter ist, als man zunächst gedacht hatte. Das positive Gefühl, dass das gute Wetter jetzt hervorgerufen hat, wird von der womöglich bevorstehenden dritten Welle ganz schön gedrückt. Das ist einfach immer wieder ein Auf und Ab. Egal wie kompromissbereit und flexibel man ist – man fühlt sich der Situation nie gewachsen, weil man nie weiß, was morgen oder übermorgen los ist.

Wie sehr bedroht diese kaum berechenbare Situation Ihre Existenz?

Wir sind seit November am Limit. Mit so einem Laden lassen sich ja nie große Rücklagen bilden. Zum Jahreswechsel habe ich fast alle Minijobber entlassen müssen. Auch wenn ich sie, sobald es geht, wieder einstellen werde, war das für mich der absolute Tiefpunkt. Aktuell ist es so, dass die November- und Dezemberhilfen eingetroffen sind. Das macht die Situation für uns zwar ein wenig sicherer, aber nicht wirklich besser, denn: Das Geld, das jetzt kam, haben wir eigentlich schon ausgegeben. Mit dem To-go-Geschäft, das wir seit Januar wieder anbieten, macht man keinen Gewinn. Wir machen das vor allem, weil wir wieder da sein wollen für die Leute.

Mit welcher Perspektive planen Sie für die nächsten Wochen?

Ich verlasse mich darauf, dass es irgendwann normal weitergeht. Stand jetzt würde ich lieber noch zwei, drei Wochen warten und schauen, wie sich die Situation mit den Mutanten entwickelt, dann aber langsam wieder aufmachen – erstmal mit weniger Gästen und verkürzten Öffnungszeiten, sodass man schrittweise in die Normalität zurückfinden kann. Unsere Mitarbeiter stehen jedenfalls in den Startlöchern. Wir sind startklar für alles, was kommt.