Von Denis Schnur

Heidelberg. In den Sitzungen des Gemeinderates sind der langjährige Bunte-Linke-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz und Oberbürgermeister Eckart Würzner selten einer Meinung. Im Gegenteil: Oft geraten die beiden aneinander. Nun tragen sie ihren Streit auch vor Gericht aus. Denn der Stadtrat hat vergangenes Jahr Klage beim Karlsruher Verwaltungsgericht eingereicht, da er sich vom Rathauschef zu unrecht gerügt sieht und sich daran stört, dass Würzner zu viele Themen hinter verschlossenen Türen behandele.

Anlass der Auseinandersetzung war eine Diskussion zur Zukunft des städtischen Wohnungsunternehmens GGH Anfang 2021. Zunächst befasste sich dessen Aufsichtsrat mit der "Strategie 2035", im Anschluss wurde darüber nicht-öffentlich in den gemeinderätlichen Gremien diskutiert. Erst ein Jahr später, als die Konzeption fertig war, wurde sie öffentlich vorgestellt.

Weiler-Lorentz sah dadurch den Grundsatz verletzt, nach dem der Gemeinderat grundsätzlich öffentlich tagt – es sei denn, es sprechen triftige Gründe dagegen: "Nicht-öffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern", heißt es in der Gemeindeordnung. Und weil der OB nicht auf seine Einwände reagiert habe, schickte Weiler-Lorentz das entsprechende Papier einfach selbst an die RNZ, um Öffentlichkeit herzustellen.

Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Foto: privat/Rothe

Das sorgte nicht nur für Empörung bei Gemeinderatskollegen – auch Würzner war stinksauer: "Sie haben in eklatanter Weise vorsätzlich gegen Ihre Verschwiegenheitspflicht verstoßen. Dies rüge ich hier auf das Schärfste", schrieb Würzner in einem Brief an Weiler-Lorentz, der zudem allen Gemeinderatsgruppierungen zuging und auch der RNZ vorliegt.

Zwar fanden die meisten Fraktionen, dass das Vorgehen des Bunte-Linke-Rates falsch war – Konsequenzen hatte es für ihn jedoch nicht. Eine deutliche Mehrheit sprach sich gegen eine Geldstrafe aus. So betonte etwa Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo, dass man die Rüge durch den OB als Sanktion für ausreichend halte.

Damit hätte die Sache eigentlich erledigt sein können – doch Arnulf Weiler-Lorentz wollte es dabei nicht belassen. Im Juni reichte seine Anwältin Klage beim Verwaltungsgericht ein. Sie fordert das Gericht auf, festzustellen, dass die Einwände ihres Mandanten gegen die nicht-öffentliche Behandlung des Themas richtig gewesen seien. "Die Verwaltung muss erklären können, warum etwas hinter verschlossenen Türen diskutiert werden soll", sagt Weiler-Lorentz der RNZ. "Dagegen wird immer wieder verstoßen." Deswegen solle das Gericht klarstellen, dass die Öffentlichkeit ein Recht habe, Debatten zu solchen Themen zu verfolgen.

Zudem sind Weiler-Lorentz und die Anwältin sicher, dass Würzner in diesem Fall kein Recht gehabt habe, ihn zu rügen. "Das darf der OB persönlich nicht, das kann nur der Gemeinderat", so der Stadtrat. Deshalb müsse er die Rüge aufheben – und das auch im Gemeinderat öffentlich kommunizieren. Denn die Rüge sei nicht nur falsch gewesen, sondern auch "geeignet, den Kläger zu diskriminieren", wie es in der Klageschrift heißt.

Das Verwaltungsgericht will in den nächsten Wochen einen Verhandlungstermin festsetzen. Weiler-Lorentz ist sicher, dass er dabei mindestens einen Teilerfolg erzielen wird: "Ob das Thema öffentlich behandelt werden muss, könnte eine Bewertungsfrage sein", erklärt er. "Aber die Rüge war definitiv rechtswidrig."

Dass der OB einen Stadtrat in dieser Frage gar nicht rügen darf, scheint offenbar auch die Stadtverwaltung einzusehen. Denn auf RNZ-Anfrage betont ein Sprecher, dass das gar nicht geschehen sei – trotz der eindeutigen Wortwahl in Würzners Brief: "Der Oberbürgermeister hat keine formale Rüge ausgesprochen." Der Stadtrat sei "schriftlich auf dessen vorsätzlichen Verstoß (...) hingewiesen" worden. Im Übrigen sei es legitim gewesen, die Vorlage nicht-öffentlich beraten zu lassen. "Wir sehen unser Handeln durch die Gemeindeordnung voll und ganz gedeckt."