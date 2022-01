Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich lief im Sommer alles nach Plan: Hans-Werner Huneke freute sich nach sechs Jahren an der Spitze der Heidelberger Pädagogischen Hochschule (PH) auf seinen Ruhestand, die Bildungsuniversität hatte mit Roland Brünken einen renommierten Nachfolger gefunden – und der hatte große Lust auf seine neue Aufgabe. Doch obwohl Brünken, bisher Professor für Empirische Bildungsforschung an der Uni des Saarlandes, im Juli mit großer Mehrheit von den zuständigen Gremien gewählt wurde und die Wahl dankend angenommen hatte, trat er das Amt im Oktober nicht an. Stattdessen sitzt noch immer Huneke in dem Büro in Neuenheim – den Ruhestand hat er verschoben. Und die PH ist wieder auf der Suche nach einem Nachfolger.

Dass es nicht Bildungswissenschaftler Brünken ist, der in seine Fußstapfen tritt, hat rein formale und bürokratische Gründe, wie alle Beteiligten betonen. An mangelndem Willen habe es nicht gelegen. Stattdessen waren es die Sorgen um seine Altersversorgung, die Brünkens Gang nach Heidelberg verhinderten. Denn in Saarbrücken ist er als Professor Beamter auf Lebenszeit, in Heidelberg wäre er Wahlbeamter gewesen – für sechs Jahre. Was danach gekommen wäre, weiß jetzt noch niemand.

Weil Roland Brünken (l.) doch nicht Rektor der PH wird, hat Hans-Werner Huneke seinen Ruhestand verschoben. Fotos: PH/Rothe

"Hieraus ergibt sich die Frage der ,Absicherung’ und der Ruhestandsvorsorge", erklärt er seinen Rückzieher auf RNZ-Anfrage. Nur wenn ihn die Uni des Saarlandes beurlaubt hätte, hätte er den Status des Beamten auf Lebenszeit behalten. Da diese aber nicht mitspielte, hätte er diese Sicherheit aufgeben müssen. Hinzu sei das Problem des Wechsels vom Saarland nach Baden-Württemberg gekommen. Denn Professoren sind Landesbeamte, und jedes Bundesland geht mit solchen Fällen anders um. "Trotz intensiver Bemühungen war es leider nicht möglich, hier ein akzeptables Modell zu finden", so Brünken. Und das wurde erst in den Verhandlungen deutlich, die man nach der Wahl aufgenommen hatte.

In Heidelberg war man zwar geschockt, dass auf die "euphorisch gefeierte Wahl" nicht der erhoffte Wechsel folgte, wie die Vorsitzende des PH-Hochschulrates, Rosemarie Tracy, der RNZ berichtet. Doch ein schlechtes Wort verliert hier niemand über den Fast-Rektor. "Seine Entscheidung ist nachvollziehbar", betont Tracy. Huneke, der den Stab eigentlich an Brünken übergeben wollte, sieht es ähnlich: "Die Sache ist bedauerlich, lief aber komplett ohne Streit ab."

Für den 65-Jährigen bedeutet das nun, dass er noch eine Weile auf seinen Ruhestand warten muss. Denn das Hochschulgesetz sieht vor, dass ein Rektor so lange im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Er hätte zwar auf den Ruhestand bestehen können, beantragte jedoch eine Verschiebung: "damit die Hochschule nicht ohne funktionierendes Rektorat dasteht", wie er erklärt.

Vermutlich im Sommer kann sich Huneke dann wirklich zur Ruhe setzen. "Ich bin optimistisch, dass wir bis zur Mitte des Sommersemesters einen neuen Rektor finden", betont Tracy. Das Verfahren läuft schon, bis Ende 2021 konnten sich Interessenten bewerben. "Wie schon bei der ersten Ausschreibung haben wir ein sehr gutes Bewerberfeld", so die Hochschulratsvorsitzende. Ein Dutzend Menschen hätten Interesse an dem Amt.

Dass sich nach der nächsten Wahl wieder ein Bewerber zurückzieht, könne man nie zu 100 Prozent ausschließen. "Aber ich gehe nicht davon aus", so Tracy. "Jetzt sind wir ja auf mögliche Fallstricke vorbereitet." Dennoch würden sich sowohl Brünken als auch Tracy wünschen, dass sich die Bundesländer auf ein bundesweites Verfahren für den Wechsel von Beamten einigen. Dann sei eine solche Überraschung noch unwahrscheinlicher.