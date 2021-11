Heidelberg. (ani) Das für 16. Januar 2022 in der Großsporthalle "SNP Dome" geplante Bürgerfest wird auf einen Termin Mitte oder Ende März verlegt. Das teilte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstagabend im Jugendgemeinderat mit, als die Jugendlichen gerade ihr Mitwirken am Fest beschließen wollten. Würzner nannte als Grund die sich immer mehr zuspitzende Corona-Lage. "Wir haben in Heidelberg zwar nach wie vor die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Wir müssen aber unseren Beitrag leisten für die Krankenhausunterstützung aus anderen Teilen Deutschlands", so Würzner. Es sei traurig für das Fest, "aber es geht nicht anders", so Würzner.

Das Stadtoberhaupt betonte zudem, dass auch die Verwaltung wieder aufgerufen worden sei, von zu Hause aus zu arbeiten, sofern dies möglich ist. "Wir werden wieder massiv Richtung Homeoffice gehen", so Würzner. Das Landesgesundheitsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Heidelberg am Donnerstag mit 233,1 an – damit ist die Stadt die einzige in Baden-Württemberg, die noch unter einem Wert von 300 liegt.

Die Stadt lädt alle zwei Jahre zu einem großen Bürgerfest jeweils im Januar an verschiedene Orte ein. 2020 wurde es in Patrick-Henry-Village gefeiert, 2018 in der Bahnstadt und 2016 in den Campbell Barracks. Neben einem Bühnenprogramm gibt es stets Info-Stände und Aktionen von Heidelberger Vereinen, Firmen und Organisationen.