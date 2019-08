Heidelberg. (hö) Wie bereits berichtet, verunglückte am Sonntagmittag ein 30-jähriger Fahrradfahrer im Stadtteil Boxberg tödlich. Nun machte die Polizei auf RNZ-Nachfrage nähere Angaben zum Toten.

Der Mann, der aus dem Boxberg stammt und afghanischer Herkunft ist, war am Sonntagmittag zwischen 11.30 und 13 Uhr auf dem sehr abschüssigen Rad- und Fußweg "Schlautersteig" von der Straße "Am Götzenberg" in Richtung des Wegs "Siegelsmauer" bergab unterwegs; dieser schmale Feldweg in den Weinbergen wird gerne von Radfahrern als Abkürzung zwischen dem Boxberg und Rohrbach benutzt.

Dabei kam der Radfahrer aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve – etwa 100 Meter von der Einmündung zur Straße "Am Götzenberg" – nach links vom Weg ab, geriet in eine verwilderte Grünfläche, verlor die Kontrolle über das Fahrrad, als er einen Ast gestreift hatte, und stürzte schließlich. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Welcher Art diese waren, konnte der Polizeisprecher der RNZ gestern nicht sagen. Aber es gilt als gesichert, dass der Radfahrer keinen Helm trug.

Passanten fanden den Mann auf dem Bauch liegend gegen 13 Uhr in der Böschung vier Meter neben dem geteerten Weg. Ersthelfer versorgten den Mann anschließend zunächst, bevor dieser in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Info: Der genaue Ablauf und auch der Zeitpunkt des Unfalls stehen noch nicht fest. Daher werden auch weiterhin Zeugen gesucht werden, die sich bitte unter Telefon 0621/174-4045 melden.