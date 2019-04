Heidelberg. (pol/mare) Ein 19-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem spektakulären Unfall leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.45 Uhr war der 19-Jährige demnach mit seinem BMW auf dem Neuen Hilsbacher Weg in Richtung Waldhilsbach unterwegs.

Kurz vor der Einmündung Rossbrunnenweg verlor er in einem Kurvenbereich auf feuchter Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner Fahrzeugfront links in eine Stützwand.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hielt an und kümmerte sich um den leicht verletzten 19-Jährigen, der im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der BMW wurde total beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.