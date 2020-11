Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist ein Bild der Verwüstung, das sich am frühen Donnerstagmorgen Spaziergängern und Sportlern auf dem Philosophenweg zwischen Kiosk und Schlangenweg bietet. Der großer Findling, der die "Eichendorfanlage" als solche kennzeichnet, liegt mitten auf dem Weg, ein Teil des Felsens ist abgesplittert. Ein weiterer Stein, dessen weiße Schrift die Richtungen zu Heiligenberg, Hirschgasse und Ziegelhausen weist, ist ebenfalls zum Teil kaputt. Vier von insgesamt zehn Sitzbänken, auf denen sich sonst die Aussicht auf Stadt und Schloss genießen lässt – sind restlos zerstört. Metallschienen sind aus den Verankerungen gerissen, die Latten der Bänke sind allesamt abgerissen, sie liegen achtlos zerstreut in umliegenden Gärten.

"Ich bin ja einiges gewohnt als Anwohner der Uferstraße, aber das übersteigt wirklich den gesunden Menschenverstand", sagte Alexander Ehhalt, der an jenem Morgen das ganze Ausmaß dieser Zerstörungswut auf mehreren Bildern festhält. Mehrmals pro Woche treibt Ehhalt hier Sport und ist sich sicher, dass das in der Nacht zum Donnerstag passiert sein muss. Er ist außerdem davon überzeugt, dass hier eine Gruppe am Werk gewesen sein muss. Tatsächlich dürfte es für eine Einzelperson schwierig sein, den großen Felsen überhaupt zu bewegen. Laut einer ersten Schätzung der Polizei wiegt der Stein immerhin rund 200 Kilo. Ein weiterer Spaziergänger, der hier ebenfalls täglich vorbeikommt, hatte die Beamten am Donnerstagmorgen informiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. An den völlig sinnlosen Sachbeschädigungen müssen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Dessen ist sich auch die Polizei sicher. Das zuständige Polizeirevier Heidelberg-Nord hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/4569-0 beim Polizeirevier zu melden.