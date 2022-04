Von Jonas Labrenz

Rohrbach. Wegen des Zulieferverkehrs durch die Felix-Wankel-Straße sollte die Firma CNH umziehen – und die Stadt möge dafür eine finanzielle Unterstützung in Betracht ziehen. Das hat der Bezirksbeirat Rohrbach beantragt. Von der Felix-Wankel-Straße sollte die Niederlassung des internationalen Unternehmens, das im Fahrzeugbau tätig ist, ins "Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet" Heidelberg-Leimen ziehen. Daniel Bumiller vom Amt für Wirtschaftsförderung nahm den Bezirksbeiräten allerdings den Wind aus den Segeln.

Das Unternehmen will nicht umziehen, erklärte Bumiller in der Sitzung des Gremiums. Es seien für die Firma ja auch Kosten entstanden, um den Standort dort auszubauen. Außerdem habe die Stadt gar keinen Etat, um die Unkosten der Firma auszugleichen. Und selbst wenn, so Bumiller, wolle das Unternehmen eben nicht.

Den Vortrag des Wirtschaftsförderers fand Karin Weber zwar "in sich schlüssig", so die Bunte-Linke-Bezirksbeirätin, "aber es lässt das Kernproblem außen vor: die Verkehrssituation". Arbeiten und Wohnen in einem Quartier "ist eigentlich die Zukunft", so Weber, aber hier werde die Verkehrsanbindung einfach nicht berücksichtigt: "Das Wort ,Fehlplanung’ steht im Raum." Der Schwerlastverkehr sei ein Problem. "Das ist nicht zukunftsfähig", so Weber.

Dass die Felix-Wankel-Straße durch den Zulieferverkehr "beansprucht" ist, sei richtig, entgegnete darauf Bumiller. "Die Industrie war aber schon vorher da", erklärte er. Historisch sei dort Industrie und auch Anlieferverkehr gewesen, bevor die Wohnbebauung näher gerückt sei. "Sie müssen den Lieferverkehr als eine Art Bestandsschutz sehen", so Bumiller. Und wenn man unbedingt einen Umzug wolle – was die Wirtschaftsförderung auch nicht anstrebe –, dann müsse man damit rechnen, dass die Arbeitsplätze hier wegfallen. "Wenn wir über Verlagerung reden, dann werden die nicht um ein paar Kilometer verlagern", so Bumiller. Das sei für ein Unternehmen ökonomisch nicht sinnvoll. Stattdessen würde das Unternehmen wohl in einen Bereich gehen mit niedrigeren Löhnen als hier. "Mit sehr viel Expertise", lobte Bumiller, habe sich das Unternehmen hier den Standort aufgebaut und behaupte sich im Wettbewerb. Und nachhaltig sei es in Bezug auf "Graue Energie" auch: "Wir haben schon ein Gebäude, das dort steht und gut funktioniert", so Bumiller.

"Ich kann das alles nachvollziehen", sagte Volker Gaukel (Grüne). Wenn das Unternehmen nicht umziehen könne, dann müsse die Verkehrssituation dort aber weiter verbessert werden. Mittlerweile hat die Stadt dort schon große Poller und Querungshilfen eingerichtet. "Das sind erste Schritte", so Gaukel. An das neu eingerichtete Parkverbot halte sich allerdings keiner: "Die Schilder sehen schön aus, parken kann man da trotzdem – und das wird auch gemacht", so Gaukel.

SPD-Rat Bernd Knauber ist ebenfalls auf Bumillers Seite, brachte aber noch eine andere Alternative ins Spiel. So solle man doch die viel breitere Sickingenstraße gerade zu dem Industriegrundstück führen. Das habe man bereits durchgerechnet, sagte Bumiller. "Es ist ja auch eine finanzielle Frage." Und da liege auch das Problem: "Im Moment würden wir uns daran verheben", so der Wirtschaftsförderer. Es wird also noch eine Weile bei der Zulieferung durch die Felix-Wankel-Straße bleiben. Allerdings wollen Bezirksbeiräte und Amt für Verkehrsmanagement weiter im Gespräch bleiben.