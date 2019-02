Heidelberg. (pol/mün) Er sollte nur seine Rechnung in Höhe von zehn Euro zahlen, doch dazu hatte ein 39 Jahre alter Mann keine Lust. Deshalb wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht die Polizei von der Kellnerin einer Bar am Heidelberger Marktplatz verständigt. Die Beamten hatten dann ganz besondere Probleme mit dem Mann.

Der 39-Jährige meinte zu den Streifenpolizisten, er wolle nicht zahlen, weil ihm ein Kellner unsympathisch sei. Aber: Ausreichend Geld hatte der Gast auch nicht dabei.

Mehreren Aufforderungen der Polizeibeamten, das Lokal zu verlassen, kam der Betrunkene nicht nach. Deshalb wurde er schließlich aus der Gaststätte herausgeschoben, wie es im Polizeibericht heißt.

Vor der Türe skandierte der Mann aus Sachsen zunächst lautstark verfassungswidrige Parolen, so die Polizei. Als er nach Ausweispapieren durchsucht wurde, fanden die Beamten in seiner Jackeninnentasche eine Tüte mit einem Gramm Marihuana.

Danach ging es für den Zechpreller zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, wo er die Beamten mehrfach beleidigt und sich widersetzt haben soll. Einen Alkotest wollte der alkoholisierte Mann auch nicht mitmachen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Nach der Blutentnahme wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht, da er alleine nicht stehen konnte.

Bis zum Morgen verblieb der 39-Jährige dann in seiner Zelle und schlief seinen Rausch aus.

Neben den Kosten für die Übernachtung in der Gewahrsamszelle erwartet den Mann jetzt noch eine entsprechende Strafanzeige.