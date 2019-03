Heidelberg. (pol) Ein 43-Jähriger hatte in der Nacht zum Sonntag ganz gut dem Alkohol zugesprochen und war gegen 2.30 Uhr mit dem Türsteher einer Kneipe in der Unteren Straße in einen Streit geraten. Den verlor er offensichtlich und brauchte dann medizinische Versorgung.

Allerdings wollte er sich weder von Polizisten noch von Sanitätern helfen lassen und schlug und trat gegen sie. Einer der Sanitäter wurde durch einen Schlag ins Gesicht verletzt, bevor dem Wüterich schließlich die Handschellen angelegt werden konnten. Wegen seiner Verletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Widerstands und Körperverletzung gegen ihn. Deshalb musste er sich auch noch eine Blutprobe entnehmen lassen.