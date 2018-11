Heidelberg. (pol/van) Nach der Messerattacke in der Bergheimer Straße am gestrigen Montagabend wird ein 40-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gesucht. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag.

Der Mann soll gegen 16.40 Uhr einen 32-Jährigen, der in einem Auto in der Karl-Metz-Straße saß, mit einem Messer angegriffen haben. Dabei erlitt das Opfer eine Schnittverletzung an der Hand sowie zwei Stiche in den Oberschenkel. Lebensgefahr bestand offenbar keine. Der Mann konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Ergebnis. Das Motiv ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.