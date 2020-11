Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Kombiticket für Bergbahn und Schloss wird ab 1. Januar teurer – und kostet dann neun statt bisher acht Euro. Zugleich werden die Tarife für die Bergbahn ohne Schlosseintritt angepasst. Dies geht aus einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Dienstag hervor. Dadurch erhofft sich die Stadt Mehreinnahmen von rund 300.000 Euro im Jahr.

Bereits im November 2017 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass das Kombiticket schrittweise von damals sieben auf neun Euro angehoben werden soll. Durch die dadurch erzielten Mehreinnahmen könne man auf die "Bettensteuer" auf Hotelübernachtungen verzichten. Um das Preisgefüge von unterer und oberer Bergbahn ausgewogen zu gestalten, seien jetzt aber auch für die Fahrscheine ohne Schlosseintritt Tarifanpassungen notwendig, wie es in der Gemeinderatsvorlage heißt.

Eine Hin- und Rückfahrt vom Kornmarkt bis zum Königstuhl kostet künftig 14 statt bisher zwölf Euro. Doch nicht alles wird teurer: Die Preisermäßigungen werden nämlich vereinheitlicht und betragen nun generell 50 Prozent des Einzeltarifs. Schüler, Studenten oder Behinderte müssen daher künftig für die Gesamtstrecke mit Rückfahrt nur noch sieben statt bisher zehn Euro berappen. Die Ermäßigungen für Personen ab 60 Jahren werden ersatzlos gestrichen und damit an die Schlossregelung angepasst. Weiterhin gilt aber: Wer eine Monats- oder Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-, Maxx-Ticket oder "Karte ab 60" besitzt, kann die Bergbahn kostenlos mitbenutzen. Natürlich dann ohne Schlosseintritt.

Jährlich nutzen rund zwei Millionen Fahrgäste die Heidelberger Bergbahn. Damit hat sich die Anzahl der Passagiere laut Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings seit 2010, also seit Einführung des Kombitickets, verdoppelt. Im letzten Jahr lag die Zahl mit 1,89 Millionen Kunden zwar etwas niedriger, dies habe aber etwas mit der dreimonatigen Revision zu tun, die für die elektronisch betriebene Standseilbahn alle paar Jahre vorgeschrieben ist, so Frings.

Vor 2010 machte die Bergbahn noch rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr Verlust. Durch "optimierte Prozesse", so Frings, und die gestiegenen Fahrgastzahlen schreibe man aber inzwischen nahezu eine "schwarze Null". 70 Prozent der Einnahmen aus dem Kombiticket gehen an die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, 30 Prozent verbleiben bei der Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB). Von der Kooperation profitierten aber auch die Fahrgäste, so Frings. 2009 kostete allein der Schlosseintritt fünf Euro und die Bergbahnfahrt noch einmal drei. Damit war die Kombination aus beiden genauso teuer wie in 2020.

Aufgrund des neuen Teil-Lockdowns fährt die Bergbahn derzeit nicht, auch der Schlosshof ist geschlossen. Bis heute liegen die Fahrgasteinnahmen laut Frings bei nur 54 Prozent des Vorjahresniveaus. Das macht ein Minus von 2,1 Millionen Euro. Sollte die Bahn in diesem Jahr gar nicht mehr fahren dürfen, würde sich der Betrag auf 2,3 Millionen Euro erhöhen, das macht dann ein Umsatzminus von 58 Prozent.

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind voll in Kurzarbeit, während andere noch 50 Prozent arbeiten. "Das liegt daran, dass die Bahn trotz Stillstand regelmäßig gewartet und bewegt werden muss", erklärt Frings. Die Tarifanpassung ab Januar ist im Übrigen eine gute Nachricht für Kindergartengruppen. Da sie meistens morgens vor dem normalen Verkehr die Bergbahn benutzen, zahlen sie nur noch einen Euro pro Person – von der Tal- bis zur Bergstation.