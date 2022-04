Von Julia Schulte

Heidelberg. Ihr Auslandssemester hatte sich Olga Nyrkova anders vorgestellt. Die 22-Jährige studiert in Heidelberg im sechsten Semester Übersetzungswissenschaften und hatte an der Universität Sankt Petersburg einen Platz für das Sommersemester im Studiengang "Russisch als Fremdsprache" ergattert. "Die Vorbereitungen waren umfangreich, denn für ein Studentenvisum müssen sich Ausländer medizinischen Untersuchungen unterziehen und viele Unterlagen einreichen", so Nyrkova, die als Kind russischer Einwanderer in Deutschland geboren ist.

Das Sommersemester in Russland geht bedeutend früher los als das in Deutschland: Während die Studierenden in Heidelberg erst Mitte April wieder in die Uni müssen, starteten die Kurse in Sankt Petersburg bereits Anfang Februar – zunächst online. "Wir haben uns alle auf den März gefreut, denn dann sollte der pandemiebedingte Online-Unterricht enden", erzählt Nyrkova, die in einem Wohnheim der Uni lebte. "Wir haben uns natürlich Sorgen wegen der angespannten politischen Situation gemacht, uns aber die ganze Zeit an die Hoffnung geklammert, dass es schon nicht so schlimm wird", sagt sie.

Dann kam der Morgen des 24. Februars. Nyrkova hatte früh eine Vorlesung und wunderte sich, dass der Dozent nicht erschien. In den deutschen Nachrichten – die frei zugänglich waren – las sie vom Kriegsausbruch. "Ich wollte an dem Tag ein russisches Bankkonto eröffnen – habe es dann aber gelassen", erinnert sie sich. Schon bald kam eine erste Mail der Universität Heidelberg, in der es noch hieß, dass sich die Austauschstudenten keine Sorgen machen sollten. Einen Tag später schrieb der Ansprechpartner des Austauschprogramms, dass man die Studenten in Russland auf dem Schirm habe – und dass sie nicht an Demonstrationen teilnehmen oder politische Äußerungen treffen sollten. Und schließlich kam diese Mail aus Heidelberg: Alle Austauschprogramme sind ausgesetzt, macht euch so schnell wie möglich auf den Heimweg!

"Die Laune war mies", sagt Nyrkova. Sie habe nicht gewusst, was sie machen solle. Alle Studenten aus Heidelberg trafen sich schließlich und berieten. "Ich habe dann beschlossen, erst mal zu bleiben, weil ich noch meine Großcousine in Moskau besuchen wollte", so Nyrkova. Es habe zunächst auch keine Probleme gegeben, weil ihre deutsche Bankkarte nach wie vor funktionierte. "Die Stimmung in der Stadt war aber sehr angespannt und die Polizeipräsenz im Zentrum hoch. Die waren geradezu daraus aus, jemanden zu verhaften", erinnert sie sich an das erste Wochenende nach Kriegsbeginn.

Die internationalen Studenten tauschten sich über eine Whatsapp-Gruppe aus. "Zum Teil waren die Nachrichten panisch und es kursierten immer wieder Gerüchte darüber, dass die Grenzen geschlossen werden", erinnert sich Nyrkova. Beim deutschen Konsulat habe man ihr allerdings versichert, dass die Lage stabil sei. "Ich wollte so lange wie möglich bleiben, weil ich mich so lange auf dieses Semester vorbereitet hatte", erzählt Nyrkova. Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Der Rubelkurs sackte ab, viele internationale Firmen schlossen ihre Läden und immer mehr ausländische Studenten verließen das Wohnheim. Anfang März kam wieder eine E-Mail der Uni, in der den Studenten nahegelegt wurde, auszureisen, da die Lage immer angespannter sei und bald wohl die ausländischen Kreditkarten nicht mehr funktionieren würden. "An einigen Banken konnte ich dann wirklich kein Bargeld mehr abheben, das war ein Schock", so Nyrkova. Zudem hatte Lufthansa bereits Flüge nach Russland ausgesetzt, sodass für Nyrkova feststand, dass sie über ein Drittland ausreisen müsste. "Die Tickets über die Türkei und Dubai waren zu dem Zeitpunkt schon sehr teuer, sodass nur noch die Option mit dem Bus über Lettland oder Finnland infrage kam."

In Sankt Petersburg traf sie sich noch mit russischen Kommilitonen, die eigentlich bald in der EU studieren wollten. "Die hatten auf einmal keine Perspektive mehr", so Nyrkova. Und sie hätten große Angst gehabt, demonstrieren zu gehen: "Ihre Sichtweise war, dass sie letztlich nur festgenommen und exmatrikuliert werden", sagt sie. Für sie sei es sehr bedrückend gewesen, das zu hören, da ihre Mutter damals aufgrund der Perspektivlosigkeit das Land verlassen habe.

Nyrkova nahm schließlich am 11. März den Bus nach Finnland und flog von dort aus weiter nach Deutschland. "Als ich Russland verlassen habe, hatte ich schon auch ein schlechtes Gewissen gegenüber den Menschen im Land, weil die nicht so einfach wegkönnen", sagt sie. In Heidelberg musste sie dann erst mal auf Wohnungssuche gehen, weil sie ihre alte aufgegeben hatte. Denn das Sommersemester wird Nyrkova anders als geplant doch in Heidelberg absolvieren – und auch ihr für den Herbst geplantes Praktikum in einer russischen Kultureinrichtung in Berlin wird wohl nicht stattfinden.