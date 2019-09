Baubürgermeister Jürgen Odszuck (oben an der Baugrube, 2.v.r.) besuchte die Baustelle der neuen Hebelstraßenbrücke in der Weststadt. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Besonders von der Nähe aus betrachtet, macht die Baustelle "Hebelstraßenbrücke" schon etwas her. Und es geht dort offenbar auch planmäßig voran. Davon machte sich Baudezernent Jürgen Odszuck jetzt zusammen mit Verantwortlichen aus dem Tiefbauamt an der Baustelle in der Weststadt ein Bild.

Nach dem Abriss der alten Brücke, die über die Bahngleise führte, entsteht nun eine neue Stahl-Verbund-Konstruktion mit Mittelpfeiler - für über 12 Millionen Euro. Rund die Hälfte der Kosten bekommt die Stadt von der Deutschen Bahn erstattet. Die 50 Meter lange und 18 Meter breite Brücke wird Platz bieten für zwei Fahrstreifen nach Westen, einen nach Osten - und auf beiden Seiten zwei Meter breite Radwege und noch breitere Gehwege. Mitte nächsten Jahres soll alles fertig sein. Freigegeben werden kann das Bauwerk allerdings erst Ende 2020, weil auch an den zuführenden Straßen auf beiden Seiten noch umgebaut werden muss.

Der Mittelpfeiler befindet sich bereits im Aufbau, das östliche "Widerlager" der alten Brücke ist abgerissen, auf der anderen Seite laufen die Vorbereitungen dazu. Doch was ist ein "Widerlager" überhaupt? So bezeichnet man beim Brückenbau den Übergang zwischen Brückenkonstruktion und Erddamm. Bis Weihnachten soll dann der Unterbau stehen. Dieses Ziel sollte schon deshalb erreicht werden, weil im Januar die "Sperrpause" beginnt. Das sind jene Zeiten, in denen die Bahngleise wegen der Bauarbeiten nicht benutzbar sind und der Zugverkehr umgeleitet werden muss. Dies geschieht meist nachts und oft nur für wenige Stunden. Klaus-Dieter Holzner, Abteilungsleiter im Tiefbauamt, erinnert sich in diesem Zusammenhang an "ein sportliches Programm" beim Abriss, bei dem eine Seilsäge streikte und Bagger ausgetauscht werden mussten. Wie nebenbei zu erfahren war, scheuen viele Baufirmen Aufträge, bei der "Sperrpause" schon in der Ausschreibung steht. Mangelnde Konkurrenz treibt wiederum die Kosten in die Höhe.