Von Maria Stumpf

Heidelberg. Den Menschen zugewandt, mit Fachkompetenz, Mut und Charme: Heidelbergs frühere Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz hat in dieser Stadt vor Jahrzehnten schon Zeichen gesetzt für eine Politik des sozialen Ausgleichs, für lokalen und globalen Umweltschutz, mehr Demokratie und mehr Gleichberechtigung. Mit einer Festveranstaltung ehrte die Heidelberger Sozialdemokratie nun ihre Genossin für 50 Jahre Parteimitgliedschaft.

Gleichzeitig jährte sich ihr Wahlsieg als Oberbürgermeisterin zum 30. Mal. Rund 80 Gäste zollten daher der 77-Jährigen im Pfaffengrunder Gesellschaftshaus für ihre Lebensverdienste minutenlange, stehende Ovationen. Eigentlich hätte der Festakt schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, doch wegen Corona kam man jetzt erst zusammen. Und so eine beeindruckende Zahl an gut gelaunten Genossinnen und Genossen an einem Ort hat es schon lange nicht mehr in der Stadt gegeben – nicht einmal am Abend der Bundestagswahl.

Zahlreiche Altstadträte, Mitglieder aus den Ortsvereinen, Landes- und Bundespolitiker, Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und ihr Vorgänger Joachim Gerner – alle waren gekommen, um zu gratulieren. Der amtierende Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) – unter Weber-Schuerholz noch Umweltbürgermeister – meldete sich per Video-Grußbotschaft und dankte seiner Vorgängerin mit anerkennenden Worten: "Liebe Beate, ich würde dich gerne zur Ehrenbürgerin der Stadt machen. Aber das bist du ja schon."

Als Laudatoren sprachen SPD-Fraktionschefin Anke Schuster und Altstadtrat Reiner Nimis sowie Sybille Ziegler und Alex Fischer für den Ortsverein Rohrbach, in dem Weber-Schuerholz Mitglied ist. Ergänzt wurde die Laudatorenschaft durch die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. Als Mitglied des EU-Parlaments war Weber-Schuerholz von 1979 bis 1990 dort im Energie- und Forschungsausschuss tätig.

Es waren besonders die Worte von Anke Schuster, die daran erinnerten, dass Weber-Schuerholz die erste Oberbürgermeisterin in Baden-Württemberg war und damit "als Vorkämpferin eine neue Ära einleitete" – gegen massive Widerstände männlicher Zeitzeugen auch in dieser Stadt. Reiner Nimis zählte in Anekdoten exemplarisch die vielfältigen Erfolge der ehemaligen Oberbürgermeisterin auf – mit einer Reform der Stadtverwaltung, die auf mehr Bürgernähe und eine andere wirtschaftliche Effizienz ausgerichtet war. "Du warst trotzdem, bist es und bleibst immer eine von uns", fügte er unter Beifall hinzu. Evelyne Gebhardt legte den Fokus auf die Europa-Politikerin in Zeiten, als Gleichberechtigung und Umweltpolitik Randthemen waren. Die SPD könne sich glücklich schätzen, so eine Persönlichkeit in ihren Reihen zu haben, meint Gebhardt.

"Mein Beruf war immer von euch gegeben", gab Weber-Schuerholz sichtlich gerührt das Lob an ihre Wegbegleiter zurück – und auch an die damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus. "Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind immer die Richtschnur der Sozialdemokratie gewesen. Auch meine."