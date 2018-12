Schwierig sind die Bauarbeiten in der engen Hauptstraße. Bei der Kanalsanierung müssen die historischen Gebäude in diesem Teil der Altstadt mit Spundwänden abgesichert werden. Mittlerweile sind die Bagger am Völkerkundemuseum am Werk. Foto: Alex

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Geschäfte und Anwohner am Karlsplatz und im vorderen Bereich der östlichen Hauptstraße haben das Schlimmste überstanden. Endlich tut sich vor ihren Eingängen kein fünf Meter tiefer Graben mehr auf. Die meisten Absperrungen sind verschwunden. Und auch die Stadtverwaltung meldet, dass die Kanalsanierung zwischen Karlsplatz und Karlstor ihr nächstes Etappenziel erreicht hat.

Die Hauptstraße bis einschließlich zur Kreuzung Leyergasse/ Heiliggeiststraße ist wieder für Fußgänger freigegeben. "Damit ist die Hauptroute von Touristengruppen, die vom Neckarmünzplatz zum Weihnachtsmarkt gelangen wollen, wieder nutzbar", teilt eine Stadtsprecherin mit. Nach einer weiteren Zeit der Aushärtung - voraussichtlich ab Mitte Januar - dürfen auch wieder Autos und Lieferwagen über das neu verlegte Naturscheinpflaster fahren.

Am Karlsplatz und in der angrenzenden Hauptstraße liegt schon das neue Pflaster. Es muss jetzt aushärten, im Januar wird es auch für den Autoverkehr freigegeben. Foto: Alex

Auch Helgo Vorbach kann aufatmen. Er betreibt eine Pralinenmanufaktur am Karlsplatz und lebt sehr stark von der Laufkundschaft, die zufällig an seinem Laden vorbeikommt. Daher hat er auch ganz besonders unter der Baustelle gelitten. "Häufig war der Presslufthammer so laut, dass sich die Leute, die an meinem Schaufenster vorbeigegangen sind, die Ohren zugehalten haben", erzählt Vorbach. Die Gästeführer mit ihren Touristengruppen mieden die Engstelle. Hinzu kam der ganze Dreck durch die Bauarbeiten. "Ich habe meine Umsätze mal überschlagen. Über das ganze Jahr gerechnet hatte ich Einbußen von 60 Prozent", sagt Vorbach. Glücklicherweise laufe das aktuelle Weihnachtsgeschäft besser als im letzten Jahr. Rücklagen konnte er aber nicht ansammeln. Dabei wären sie dringend notwendig gewesen, denn die ersten beiden Monate im Januar herrscht üblicherweise Flaute im Pralinengeschäft. Daher hat der Einzelhändler auch Gelder aus dem Baustellenunterstützungsfonds beantragt: "Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein."

Philipp und Anne Spengel, Inhaber der Gaststätte "Zum Roten Ochsen", haben das Glück, dass ihre Gäste gezielt das historische Altstadtlokal aufsuchen. Sie haben daher kaum mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. "Allerdings haben wir jetzt neue Risse im Haus", sagt Anne Spengel. Die von der Stadt beauftragte Gutachterin habe das Anwesen erst auf Vorschäden untersucht, nachdem die Bagger und Presslufthammer schon mehrere Wochen vor der Haustüre gewütet hatten. Jetzt hoffen Philipp und Anne Spengel, dass es trotzdem keine Probleme mit der Entschädigung gibt.

Hintergrund > Die Kanalsanierung in der östlichen Hauptstraße, auf einer nur 440 Meter langen Strecke zwischen Karlsplatz und Karlstor, ist seit Langem überfällig. Der Abwasserkanal stammt von 1890, zudem werden Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen erneuert sowie neue Glasfaserkabel verlegt. Die Arbeiten, die im März begonnen haben, dauern voraussichtlich insgesamt 30 Monate. [+] Lesen Sie mehr > Die Kanalsanierung in der östlichen Hauptstraße, auf einer nur 440 Meter langen Strecke zwischen Karlsplatz und Karlstor, ist seit Langem überfällig. Der Abwasserkanal stammt von 1890, zudem werden Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen erneuert sowie neue Glasfaserkabel verlegt. Die Arbeiten, die im März begonnen haben, dauern voraussichtlich insgesamt 30 Monate. Die lange Dauer hat mehrere Gründe: Damit die Häuser erreichbar bleiben, wird die Baustelle in kleine Abschnitte aufgeteilt. Zudem müssen die bis zu fünf Meter tiefen Gräben mit Spundwänden gesichert werden, damit die historische Bausubstanz keinen Schaden nimmt. Die Kosten für die Gesamtarbeiten werden von der Stadt mit rund 5,1 Millionen Euro veranschlagt. > Der Baustellenunterstützungsfonds von Stadt und Stadtwerken ist dafür gedacht, den baustellengeplagten Gewerbetreibenden unter die Arme zu greifen. Seit 2002 wurden mehr als 1000 Betriebe mit rund vier Millionen Euro unterstützt. Die Hilfe wird für baubegleitende Maßnahmen wie Feste, Öffentlichkeitsarbeit und Schilder, aber auch als Zuschuss für die betroffenen Firmen gewährt. Darüber entscheidet ein ehrenamtlicher Beirat. hob

[-] Weniger anzeigen

"Ich hatte zeitweise nur drei Kunden am Tag", berichtet Andrea Heuser, Inhaberin von "Andenken und Mitbringsel". Sie hat ihren Laden von Philipp Spengel angemietet. Wenn er ihr bei der Miete nicht entgegengekommen wäre, hätte sie wahrscheinlich schließen müssen. Geholfen haben ihr auch die Zahlungen aus dem Baustellenunterstützungsfonds. Einige Wochen lang lag ihr Laden nämlich in einer Sackgasse - der schmale Gehweg war nur bis zu ihrem Geschäft frei. Logischerweise blieb die Laufkundschaft weg. Daher freut sich Andrea Heuser, dass die Fußgänger wieder an ihrem Geschäft vorbeikommen. "Ich will dort mit meinem Laden bleiben. Das schaffe ich auch."

Unterdessen bleibt die Durchfahrt durch die östliche Hauptstraße für Autofahrer gesperrt. Besondere Einschnitte gibt es am vierten Adventssamstag, 22. Dezember. Da an diesem Tag viel Publikum auf dem Weihnachtsmarkt erwartet wird, können die Parkhäuser P12 und P13 nur aus Richtung Osten über den Schlossbergtunnel, die Friedrich-Ebert-Anlage und den Oberen Faulen Pelz angefahren werden. Die sonst übliche Route von Westen über die B37 und die Mönchgasse wird aus Sicherheitsgründen gesperrt.