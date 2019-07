Heidelberg. (jola) In dem Prozess um den Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale in Rohrbach fiel am Montag noch kein Urteil. Aufgrund einer Vielzahl von Anträgen der Verteidigung war der ursprüngliche Zeitplan nicht zu halten. Der erste neu anberaumte Termin, um die Hauptverhandlung am Landgericht fortzusetzen, ist Donnerstag, 25. Juli, 9 Uhr.

Vor Gericht steht ein 34-Jähriger, dem vorgeworfen wird, in die Bankfiliale gestürmt und einen Mitarbeiter der Sparkasse mit einem Messer bedroht zu haben. Dieser habe ihm vier 500 Euro-Scheine ausgehändigt, so die Anklage.

Außerdem soll er seinen ehemaligen Chef um rund 16.000 Euro betrogen haben. Dies gestand der Angeklagte bereits zu Prozessbeginn, zu dem Geschehen in der Bankfiliale schweigt er jedoch.

Bei einer Verurteilung wegen schwerer räuberischer Erpressung droht dem Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe.