Heidelberg. (hob) Wird aus dem "Faulen Pelz" in der Altstadt vorübergehend wieder eine Vollzugsanstalt? Mit dieser Idee überraschte Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) am Mittwoch. "Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär ungefähr 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen", sagte Lucha im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Lucha reagiert mit dieser Äußerung auf die Ereignisse in Weinsberg. Dort waren vor knapp zwei Wochen vier Männer aus dem geschlossenen Bereich einer Psychiatrie ausgebrochen. Drei der Straftäter sind noch auf der Flucht. Nach dem Abbruch der Therapie sollten sie wieder zurück ins Gefängnis kommen.

In den Maßregelvollzug kommen psychisch kranke und suchtkranke Straftäter. Bei den Suchtkranken wird laut Lucha seit Jahren eine Veränderung der Patientenklientel beobachtet. Der Druck wegen des Platzmangels sei groß: "Wir haben momentan in Baden-Württemberg alleine 120 Personen in der Organisationshaft. Diese Personen warten im Gefängnis darauf, dass sie in den geschlossenen Maßregelvollzug überführt werden. Der Druck ist enorm, dass wir zeitnah genügend neue Plätze schaffen."

Was Luchas Vorstoß für die eigentlichen Pläne mit dem "Faulen Pelz" bedeutet, war am Mittwoch noch unklar. Seitdem die Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Mannheim Ende 2015 geschlossen wurde, steht sie weitgehend leer. Sie wurde nur kurzfristig vom städtischen Theater genutzt und kann bei Führungen besichtigt werden. Das ehemalige Gefängnis ist in Landesbesitz, die Universität reklamiert den Gebäudekomplex für sich und will dort Büros für Wissenschaftler und Archive unterbringen. Die beiden fast baugleichen Gebäude wurden 1847 und 1911 als Bezirksstrafgefängnis gebaut. Zuletzt erklärte die Behörde "Vermögen und Bau", der "Faule Pelz" sei sanierungsbedürftig.