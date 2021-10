Heidelberg. (pri/mare) Am Dienstagvormittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in einer Straßenbahn der Linie 5 gekommen. Ersten Informationen zufolge hatte es in der Bahn Rauch gegeben. Der Fahrer bemerkte dies auf der Fahrt in Richtung Heidelberg und fuhr im Bereich der Haltestelle Berufsschule auf ein Nebengleis.

Die Feuerwehr untersuchte die Rauchentwicklung. Der Bahnverkehr ist in diesem Bereich aktuell eingestellt.