Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Eine gut besuchte Podiumsdiskussion veranstaltete die CDU im "Urban Kitchen" im Alten Hallenbad. Gegenstand war der Bürgerentscheid Großer Ochsenkopf am 21. Juli. Mit diesem Votum will eine Bürgerinitiative erreichen, dass die Grünfläche ganz im Westen Bergheims erhalten bleibt. Dort soll laut Gemeinderatsbeschluss der RNV-Betriebshof neu gebaut werden. Sollte der Bürgerentscheid im Sinne der Initiative ausgehen, wird dort nicht wie geplant ein Wohnquartier mit Freiflächen entstehen.

Mit der Einladung zu einem "Blickwechsel" eröffnete Dirk Rulffes die Runde. Er ist Architekt und Vorsitzender des Vereins Neckarorte. Man solle Heidelberg als Ganzes und aus der Zukunftsperspektive sehen: Da wird Bergheim die neue Mitte der Stadt sein. Daraus ergibt sich für Rulffes zwingend die Verlegung des Betriebshofes. Man dürfe diese Mitte nicht mit einer Abstellanlage für Straßenbahnen und einem Reparaturzentrum zubauen. "Im Fall, dass der Bürgerentscheid positiv ausgeht und das Ding am Ende da steht, werden wir uns alle fragen: Wiese gerettet, aber haben wir das gewollt?" Sein Plan: zwischen Hauptbahnhof und Neckar ein Zentrum in Bergheim schaffen, die Bürger auf Fahrrad- und Fußgängerwegen an den Fluss bringen.

Bliebe der Betriebshof an der alten Stelle, würde er "ertüchtigt und wahrscheinlich erweitert", vermutete auch CDU-Gemeinderat Alexander Föhr. "Dann haben wir mitten in Bergheim West einen Monolithen, ein funktionales, wenig lebenswertes Gelände." Das sei für ihn auch einer der Gründe gewesen, warum er im Gemeinderat für die Verlegung gestimmt habe. "Wir glauben, dass die Zukunftsfähigkeit des Betriebshofes auf dem Großen Ochsenkopf gewährleistet sein wird." Auf dem frei werdenden Platz kann dann ein neues Zentrum entstehen, mit Freiflächen und bezahlbarem Wohnraum. Dabei gehe es in Wirklichkeit noch um viel mehr, nämlich auch um das Dezernat 16 in der Alten Feuerwache und um das Landfried-Gelände. Diese Areale wären, wenn auch die Betriebshof-Fläche verfügbar ist, perspektivisch miteinander zu verbinden. "Zwischen Hauptbahnhof und Neuenheimer Feld wäre das eine Riesenchance nicht nur für Bergheim, sondern für die ganze Stadt."

Für "die größte Grün- und Naherholungsfläche in Bergheim-West und der Ochsenkopf-Siedlung" kämpfte Rainer Zawatzky, Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und Mitträger des Bündnisses Klimaschutz Großer Ochsenkopf. Mehr als 100 große Bäume, über 200 Arten von Blütenpflanzen, wild lebende Bienen und Heckenbrüter gelte es, auf der Grünfläche zu schützen. Mit Blick auf die 200 Hektar Konversionsflächen in der Stadt fragte Zawatzky: "Warum können wir nicht diese drei Hektar unangetastet lassen?" Unterstützt wurde er von Wolfgang Weber, ebenfalls vom Bündnis Klimaschutz: "Wir sind uns im Klaren, dass mit einem positiv ausgehenden Bürgerentscheid kein dauerhafter Schutz erreicht wird", räumte er allerdings ein. Deshalb ziele man auf eine anschließende Änderung des Flächennutzungsplans.

"Wir müssen auch irgendwo wohnen, wir brauchen Flächen, wo wir arbeiten können und Flächen, wo wir die Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr schaffen", stellte Hans-Jörg Kraus fest. Er ist Immobilienunternehmer und CDU-Gemeinderatskandidat. Die Ochsenkopf-Wiese sei kein Biotop, sondern eine ausgewiesene Gewerbefläche.

Eine Fragerunde schloss den Abend ab. Lebhaft im Saal wurde es, als der Wortlaut des Bürgerbegehrens zur Sprache kam. "Wir haben uns diese Fragestellung nicht ausgesucht", verteidigte Zawatzky die komplizierte Formulierung. Der Rechtsberater habe gesagt, es ginge nur so und nicht anders. Von Seiten des Podiums wie aus dem Publikum wurde zudem mehrfach das Anliegen deutlich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. An der Zukunftsfähigkeit eines Ochsenkopf-Betriebshofes wurden verschiedentlich Zweifel geäußert, die Fläche sei womöglich bald zu klein und nicht entwicklungsfähig. Nur kurz blitzte der Gedanke auf, noch einmal nach einem anderen Standort zu suchen.