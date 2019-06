Mit einem Poller ist die Unterführung am Gutleuthofhang inzwischen abgesperrt. Foto: Alex

Heidelberg-Schlierbach. (sawe) Die Unterführung "Am Gutleuthofhang" wurde am vergangenen Freitag für den Kraftverkehr gesperrt. Nachdem die Stadt dort zunächst einen Poller angebracht hat, soll die Barrierefreiheit nun durch die Anbringung von Asphaltkeilen an den Bordsteinen verbessert werden. Für Fuß- und Radverkehr bleibt die Strecke geöffnet.

Hintergrund der Sperrmaßnahme ist, dass insbesondere Menschen mit Behinderung, Ältere sowie Eltern mit Kinderwagen einen sicheren Zugang zum Rewe-Markt am "Grünen Hag" bekommen sollen. Bisher war dieser von Schlierbacher Seite aus nur unzureichend gegeben. Die Poller sollen nun die Sicherheit für Fußgänger, Fahrrad- und Rollstuhlfahrer, aber auch für Personen mit Rollatoren erhöhen.

Die Regelung tritt zunächst probeweise in Kraft. Nach einem Jahr soll Bilanz über die Belastung der sonstigen Zufahrtswege nach Schlierbach gezogen werden und über weitere Maßnahmen entschieden werden.