Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie gelten als ein lebendes Fossil, das sich in den vergangenen 500 Millionen Jahren kaum verändert hat. Die erwachsenen Tiere leben in der Nordsee – und zum Laichen schwimmen sie in den Altneckar: Die Rede ist von den "Meerneunaugen" als tierische Einwanderer in die Wieblinger Region. Wer sich nicht nur für diese Tierchen interessiert, sondern generell einen Blick auf die Vielfalt der Auenlandschaft am Altneckar werfen möchte, sollte mal im Foyer des Rathauses vorbeischauen. Dort zeigt eine Fotoausstellung Beobachtungen aus dem größten Naturschutzgebiet Heidelbergs.

Die Ausstellung der BUND-Ortsgruppe Wieblingen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) will damit über das Naturschutzgebiet Altneckar und seine Lebewesen informieren und für dessen Schutz werben. Zur Vernissage begrüßte Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, "mit Freude überraschend viele Leute". Das liege wohl auch daran, dass die Ausstellung künstlerisch und inhaltlich besonders ansprechend sei. "Ich bin beeindruckt, hier ist Wertvolles entstanden." Auf einigen Plakaten gibt es QR-Codes, die mit dem Handy gescannt werden können und den Besucher zu Videofilmchen oder Vogel-Singsang führen. Viele Erläuterungen geben auch Antworten auf Fragen. Und unter dem Motto "Wer malt, schaut hin" sind zum Thema außerdem farbenfrohe Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern der Wieblinger Fröbelschule entstanden.

Regine Buyer von der BUND-Ortsgruppe Wieblingen freute sich über das Lob des Bürgermeisters und dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz für diese Ausstellung. "Denn immer wieder, auch in politischen Diskussionen besonders zum Thema Verkehr, stellt sich heraus, dass viel zu wenig über dieses Juwel am Altneckar bekannt ist." Es sei deshalb wichtig und richtig, diese Ausstellung zunächst im Rathaus der Stadt zu zeigen. "Weil wir immer wieder erleben, dass viele Heidelberger das Gebiet gar nicht kennen. Ich glaube gar, darunter sind sogar Gemeinderäte", so Buyer.

Der nicht schiffbare Altneckar sei charakterisiert durch Flachwasserzonen, Abbruchkanten, ruhige Inseln und Uferbereiche, die nach jedem Hochwasser wieder andere Formen hätten. Je nach Jahreszeit könnten dort unterschiedliche Tiere und Pflanzen beobachtet werden – nicht selten bedrohte oder gefährdete Arten. Seit 1987 stehe der Altneckar unter Naturschutz und sei seit 2001 zusätzlich als "Natura2000-Gebiet" durch die FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) europaweit geschützt, betonte Buyer. "Heute ist auch der Biber wieder da, seltene Zugvögel machen Station und der Fischadler bleibt manchmal sogar etwas länger."

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum 31. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, zu besichtigen.